Terminó su sueño con una mezcla de orgullo y honor

Comunicaciones cayó de pie en la final de cinco minutos; el derrotado se retiró con hidalguía

Comunicaciones contaba con apenas 300 segundos para realizar una tarea titánica y lograr el ascenso a la Primera B Nacional. El resultado no se modificó, pero el plantel del Cartero aprovechó la inusual expectativa generada en la previa para enviar su mensaje en una bandera con una frase de Marcelo Bielsa: "El juego fue creado para superar al rival de acuerdo con la belleza de los elementos que tiene el propio juego y no para sobrepasar el reglamento buscando sacar ventaja para superar al rival", rezaba. El arquero Germán Yacaruzo explicó el motivo de la pancarta: "La frase empezó a circular en las redes sociales después de la suspensión del partido y entendimos que se adaptaba muy bien a la situación".

En el terreno de juego, el mini encuentro exhibió un festejo tibio de Deportivo Riestra mientras Comunicaciones aplaudía en el círculo central. "El resultado me deja triste porque estos jugadores trabajaron mucho durante todo un año. Igualmente, lo más importante es el orgullo, la alegría y la satisfacción por el deber realizado y mis futbolistas demostraron ser buena gente. Perdimos, pero nosotros también fuimos campeones e hicimos historia. Me llevo una enseñanza de vida", expresó Alejandro Orfila, DT del Cartero. El entrenador uruguayo, emocionado, contó una intimidad vivida con su hijo. "Apenas terminó el partido me mandó un mensaje, llorando, y me dijo que estaba orgulloso de mí. Eso es impagable", añadió.

La sensación generalizada para Comunicaciones, que ahora tendrá una semana de descanso, tiene que ver con el orgullo. Un puñado de hinchas se lo hizo saber al plantel cuando se retiró ayer del estadio Juan Pasquale. Entienden, también, que se terminó una pesadilla que comenzó el último domingo y que se extendió durante 96 horas. "No aguantábamos más. El resultado no fue el esperado pero la sensación es de honor y felicidad por la campaña realizada", aseguró el capitán Lucas Banegas. ¿En algún momento se vieron cerca de llegar al gol? "En mi interior sólo una vez, antes del único córner a favor. Después volaron algunos centros y siempre tuvimos fe, pero no se dio. Ahora a pensar en lo que viene", agregó.

Fue el final de un sueño para Comunicaciones. Sin buscarlo, ayer la gente del club vivió situaciones que lejos habrán estado de sus mejores pensamientos. "Desde que salimos de Agronomía hasta la llegada a Defensores de Belgrano nos sentimos la selección argentina. La gente nos tocaba bocina, salían de sus casas a saludarnos, nos pedían que hiciéramos un gol", cerró Orfila.