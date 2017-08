Horacio Rodríguez Larreta, sobre Cristina: "Es raro porque ni habla, no aparece"

El jefe de gobierno porteño estuvo en el programa Código Político junto a Gabriela Michetti y se refirió a la ex presidenta; además, sobre Venezuela, aseguró: "Ahí íbamos, por suerte logramos evitarlo"

Foto: Archivo

A poco más de una semana de las PASO, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la vicepresidenta Gabriela Michetti estuvieron en el programa Código Político, que se transmite por TN, y expresaron su visión sobre la actualidad del país, la oposición y las inminentes elecciones legislativas.

Puntualmente, Larreta se refirió a la ex presidenta Cristina Kirchner cuando dijo: "Venimos de una Argentina catastrófica que nos la dejó ella". A lo que agregó: "Es raro porque ni habla, no aparece (...) Si estuviera tan bien ella y tan orgullosa de su posición en la gente aparecería un poco más. Ni sé qué dice".

Más tarde, continuó: "Cuando Cristina aparece visitando un tambo realmente es una tomada de pelo, parece que nació de un repollo, es raro... Por algo no aparece, por algo no aparece, no tiene cara para salir a explicarle a la gente que va a hacer lo que no hizo.". Michetti, agregó: "Es como dice María Eugenia, 'andaría' por la provincia".

"En todo el país no le da más del 10 o el 12%", aseguró Larreta, sobre la cantidad de votos que obtendría Cristina en las elecciones. Mientras tanto, aseguraba que la gente de la provincia de Buenos Aires "no va a querer volver para atrás". Y siguiendo esa línea, aprovechó la coartada para traer a colación el caso de Venezuela: "La gente está viendo el reflejo en la televisión cuando ve el caso de Venezuela, ahí íbamos, así, así de cabeza, nos tirábamos a Venezuela, por suerte logramos evitarlo, la gente no quiere volver a eso".

Con respecto al resultado de las elecciones tanto en agosto como en octubre, el representante de Cambiemos en la Ciudad, expresó: "No tengo dudas de que en octubre vamos a ver un triunfo del Gobierno en todo el país, incluso, en la provincia de Buenos Aires. Dentro de 10 días y en octubre también. Sí, yo soy muy confiado".

El temor de Michetti

Entre otras declaraciones, la vicepresidenta confesó qué es lo que la tiene preocupada en estos días. "Tengo temor por la cantidad de gente que va a ir a votar en las PASO", arrojó. A lo que Larreta, agregó: "Es que ha habido muchos comentarios estos meses sobre lo innecesario de las PASO". "El propio Presidente lo dijo", aseguraron ambos. Mientras que Michetti se preguntó: "Yo creo que sirven en los casos como el que hicimos con Horacio, yo creo que sirven porque hubo una interna real. El problema es que la mayoría de los partidos no tienen internas de estas, ¿cuántas se dieron de las que nosotros tuvimos?".