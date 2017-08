María Eugenia Vidal, sobre Cristina: "Habría que preguntarle por qué no va a los programas y no contesta preguntas"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires continúa su gira televisiva durante la campaña electoral

María Eugenia Vidal, sobre Cristina Kirchner, en Animales Sueltos

La campaña se enciende cada vez más a tan sólo nueve días de las elecciones PASO. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal continúa su gira de apariciones televisivas y en esta oportunidad se enfrentó a las preguntas del periodista Alejandro Fantino. Durante su paso por Animales Sueltos, la mandataria bonaerense dio su mirada sobre la política argentina y apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner: "Habría que preguntarle por qué no va a los programas y no contesta preguntas".

Además, Vidal, quien volvió a reiterar que no le interesa ser candidata presidencial en 2019, criticó a los candidatos opositores a Cambiemos y remarcó: "Cristina Kirchner, Randazzo y Massa quieren ser presidentes en 2019, ya lo dijeron, por eso pelean por Buenos Aires".

Sobre su vida personal, Vidal se refirió a la vida que lleva junto a sus hijos y dijo: "Tengo que cuidar a mi familia. yo elegí este trabajo pero mis hijos no lo eligieron. Me da tranquilidad saber que ellos están cuidados".

Frases destacadas de Vidal en Animales Sueltos

"Cuando empecé a trabajar lo hice en un call center y también hice encuestas"