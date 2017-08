Neymar fue presentado en PSG: "Quería un reto más grande"

El brasileño, el futbolista más caro de la historia, dio su primera conferencia de prensa y señaló que la decisión de irse de Barcelona fue "muy difícil"

Neymar con su nueva camiseta: la número 10 de PSG. Foto: Reuters

PARIS.- Neymar llegó a París hoy temprano y fue presentado como nuevo jugador de PSG. El conjunto francés pagó una cifra récord de 222 millones de euros (263 millones de dólares) a Barcelona para su traspaso. "Quería un reto más grande", explicó el delantero durante la primera conferencia de que dio en el Parque de los Príncipes.

"Quiero algo más grande, un reto mayor", precisó el brasileño, llegado a París por "la ambición de este club, muy parecida a la mía". Por su parte, sostuvo que le "costó mucho" tomar la decisión ya que dejó "muchos amigos" en el camino.

Neymar, en su presentación. Foto: AFP

Además, cuando le preguntaron por las críticas que recibió por irse de España, sostuvo: "No se puede dejar conforme a todo el mundo". "No fui irrespetuoso con el Barça ni con sus hinchas. Los jugadores no somos robots, tenemos derecho a cambiar de equipo", agregó.

Por su parte, el brasileño sostuvo que está en condiciones de empezar a jugar ya mismo. El torneo en Francia arrancará hoy y mañana PSG se medirá con Amiens. Neymar indicó que podría jugar. Lo cierto es que el partido se demoró 15 minutos ya que será la presentación del futbolista ante miles de espectadores.

Su llegada a Francia

"Ya llegó", escribió hoy temprano el cuadro francés en su cuenta de Twitter, con una foto del jugador bajando de un avión privado en el aeropuerto de Le Bourget, al noroeste de la capital francesa.

Neymar llevaba un pantalón deportivo negro, una camiseta blanca y una gorra blanca y negra, además de una cadena. El mediapunta de 25 años se fue al lujoso Royal Monceau, en el octavo distrito de París, escoltado por la policía, según reportaron medios locales.