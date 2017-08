Quién es Rafael Santos Borré, el delantero colombiano de Atlético de Madrid que llegaría a River

Tiene 21 años y llegó en 2015 a España desde Deportivo Cali y por casi 6 millones de euros; la última temporada jugó a préstamo en Villarreal; el Millonario le compraría una parte del pase

Su última temporada la disputó en Villarreal: cuatro goles y dos asistencias en 30 partidos. Foto: Reuters

Cuando la danza de nombres en el mercado de pases de River se había calmado, y el único futbolista que seguía dando vueltas era el uruguayo Nicolás de la Cruz -aún no descartado-, la dirigencia y el cuerpo técnico volvieron a sorprender con un refuerzo que nadie tenía en los planes. Tal como ocurrió en sucesivas oportunidades, hubo una extrema reserva en las negociaciones y todo indica que se llegó a buen puerto para que Marcelo Gallardo disponga de un nuevo delantero en el plantel. Se trata del colombiano Rafael Santos Borré, actual jugador de Atlético de Madrid, por quien el club desembolsaría una cifra cercana a los 3 millones de euros por el 50% de su ficha.

Este viernes, y pese a que inició la pretemporada bajo las órdenes de Diego Simeone, el joven de 21 años no se presentó a entrenarse en la Ciudad Deportiva de Majadahonda con el equipo español -tiene vínculo hasta junio de 2021- y mañana llegaría a Buenos Aires para definir los detalles de su incorporación. River le haría un contrato por cuatro años al futbolista por el que el Colchonero pagó casi 6 millones de euros en 2015 y que puede desempeñarse en todo el frente de ataque -en los medios colombianos destacan su técnica, su velocidad y su capacidad de definición-.

Al ser el cuarto cupo extranjero -junto a Moreira, Mayada y Mina-, la idea es que forme parte de la lista de la Copa Libertadores, que se debe entregar 48 horas antes del duelo ante Guaraní del próximo martes. Pese a esto, la llegada de De la Cruz no está descartada, ya que ante la posible venta del ecuatoriano Mina o la ampliación a cinco cupos extranjeros que analiza la AFA, aún se mantienen las esperanzas de concretar la llegada del uruguayo -a préstamo o comprando una parte del pase- para el torneo local y una posible semifinal de Libertadores, etapa en la que se pueden hacer tres cambios en la lista.

Santos Borré nació el 15 de septiembre de 1995 en Barranquilla, Colombia, en el barrio Santo Domingo de Guzmán. Hijo de Ismael Borré y de Deisy Amaury, tiene cinco hermanos -Keylon, Daniela, Alejandra, Mateo y Kevin-. A los cinco años su padre decidió mudarse a Valledupar junto a Ana Madera, su nueva mujer. Hincha de Junior durante su infancia, su mentor futbolístico es Henry Peralta, quien lo descubrió a los 13 años cuando estaba de vacaciones en Barranquilla visitando a la familia.

Atlético de Madrid pagó casi 6 millones de euros por su pase. Foto: EFE

Peralta, quien por entonces era el técnico del Club Deportivo Neogranadinos, decidió ficharlo para jugar el Torneo de la Liga de Fútbol del Atlántico y el joven comenzó a destacarse, ganando dos veces el botín de oro. Por eso se lo recomendó a Agustín Garizabalo, un cazatalentos de Deportivo Cali, quien lo llevó al club en 2011 como jugador Sub 15, junto a otros tres jóvenes de más edad. Santos Borré fue el que más impactó y por eso Carlos Julián Burbano, Director de las Divisiones Menores del Cali, decidió aceptarlo.

"Desde el primer día que lo vi jugar reconozco que me impactó, no solo por sus dotes de goleador, sino porque se sabía desplazar bien en la cancha, por lo que le hice el seguimiento que habitualmente hago con un jugador cuando marca diferencia", explicó Garizabalo al sitio La Cháchara. Así, desde su llegada a la institución, la vida del delantero cambió para siempre: ese año jugó el Torneo de la Liga de Fútbol del Valle y con 25 goles fue el goleador en la categoría juvenil, al igual que en el 2012, marcando 18 tantos.

Finalmente, en 2013 llegaría su debut profesional en el club del que ya se sentía un hincha más. Luego de entrenarse varias veces con el plantel profesional, el técnico Leonel Álvarez decidió llevarlo al banco de suplentes el 3 de noviembre de 2013 por la fecha 17 del Torneo Clausura, en la derrota 3-1 ante Deportivo Independiente Medellín como visitante. Santos Borré, a los 18 años, jugó sus primeros veinte minutos al ingresar por Cristian Higuita.

Rafael Santos Borré - Deportivo Cali

cerrar

Su primer gol lo anotó el 10 de abril de 2014 en la fecha 16 del Torneo Apertura, en la victoria 2-0 frente a Deportes Tolima. A partir de allí, comenzó un ciclo que no ha frenado hasta el día de hoy. Su año de consolidación fue 2015: jugó 31 partidos entre el campeonato y la Copa Colombia y anotó 16 goles. En agosto se oficializó su pase a Atlético de Madrid por casi 6 millones de euros y con vínculo hasta 2021, pero fue cedido por un año al club colombiano. Finalmente, redondeó 62 partidos y 26 tantos con la camiseta de Deportivo Cali y fue campeón de la Superliga 2014 y el Torneo Apertura 2015.

Al llegar a España, para darle continuidad y roce dentro del fútbol europeo, el Colchonero lo cedió a Villarreal, donde acumuló 1108 minutos en 30 partidos. De ellos, fue titular en 12, en los que hizo cuatro goles y entregó dos asistencias. Ahora, mientras realizaba la pretemporada con Atlético, se abrió la puerta para su llegada a la Argentina y el colombiano no lo dudó. River será su nuevo destino.

Rafael Santos Borré - Villarreal CF

cerrar

Teo y Falcao, referentes

Desde siempre, sus referentes han sido Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y Martín Arzuaga, aunque el ex River está primero en la lista. "Me fijaba mucho cómo jugaban, para aprender sus movimientos en la cancha y me impresionaba la forma como definían, para mi fueron unos grandes referentes, especialmente Teo Gutiérrez que es mi paisano", contó el joven colombiano.

"También veo mucho a Falcao y siempre me ha encantado el Manchester United. Tenía el sueño de ser el primer colombiano en llegar allá. Ya lo consiguió él; sin embargo, ahora quisiera poder jugar junto a él en este gran club", había dicho en 2015 en El Espectador, cuando disputaba el Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia.

La Selección Colombia, presente y futuro

Santos Borré fue suplente en dos partidos de Eliminatorias pero aún no debutó con el seleccionado mayor de Colombia. Foto: AFP

Su primera participación en los seleccionados nacionales se dio en 2014 en el Festival Mundial Juvenil de Toulon. Jugó dos partidos como titular y en los dos restantes ingresó desde el banco, acumulando 208 minutos -sin goles- ante Brasil (1-2), Corea del Sur (0-1), Qatar (1-1) e Inglaterra (1-1).

Luego, en 2015, y previo a su explosión en Deportivo Cali, jugó el Sudamericano Sub-20 que se disputó en Uruguay. Allí, participó en siete juegos -seis como titular- y anotó dos goles, ante Chile (3-0) en la fase de grupos y ante Perú (3-1) en la fase final. Colombia finalizó en el segundo lugar y se ganó su boleto al Mundial que se jugó en junio en Nueva Zelanda. Santos Borré fue titular en los cuatro partidos disputados y marcó únicamente en la derrota 3-1 con Portugal en la fase de grupos. Estados Unidos eliminó a Colombia en los octavos de final.

Peru 1 - 3 Colombia Gol de taco de Rafael Santos Borré

cerrar

Previo al Mundial Sub-20, el técnico José Pekerman decidió convocarlo por primera vez al seleccionado mayor para jugar en marzo dos amistosos frente a Bahréin (6-0) y Kuwait (3-1), aunque no le tocó ingresar. Lo mismo ocurriría en octubre para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú (2-0) de local y Uruguay (0-3) de visitante.

Recién volvería a tener acción con el Sub-23 el 25 de marzo de 2016, en el empate 1-1 frente a Estados Unidos por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río: ingresó para jugar 28 minutos en lugar de Andrés Rentería. Cuatro días después, no participó de la victoria 3-2 que le dio el boleto a Colombia, y no pudo disputar el torneo en Brasil por decisión de Atlético Madrid.

Su mujer, hincha de River

Ana Caicedo es la gran compañera de vida de Santos Borré. A través de las redes sociales, la mujer del colombiano muestra constantemente su apoyo en la carrera del delantero. Pero más allá de eso, una publicación en especial se ha viralizado en las últimas horas. El 29 de octubre de 2016 subió una foto en su cuenta de Instagram -tiene más de siete mil seguidores- en el Estadio Monumental de Núñez y escribió: "Un estado de ánim #losbuenostiempos #tb #BuenosAires @carpoficial", con los emojis de una pelota, una gallina y un corazón.