La gobernadora bonaerense opinó que si se extienden los periodos electorales "no hace falta reelegir"

María Eugenia Vidal se sumó al debate sobre la duración de los mandatos: "Creo que con seis años alcanza". Foto: Archivo / Santiago Filipuzzi / LA NACION

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , se sumó a los dichos de la vicepresidenta , Gabriela Michetti, y se mostró partidaria de que los mandatos de cargos ejecutivos sean de "seis años". Consideró que "no hace falta reelegir", y que se trata de un plazo en el que se puede "mostrar perfectamente lo que uno puede hacer como presidente o como gobernador", manteniendo elecciones de medio término cada tres años.

"Yo creo que con seis años alcanza, que no hace falta reelegir, que con seis años uno puede mostrar perfectamente lo que puede hacer como presidente o gobernador. Y que a los tres años, a la mitad del mandato, que haya una aprobación o no (con las legislativas)", sostuvo Vidal esta mañana en radio la Red al ser consultada sobre su postura acerca de convocar a elecciones cada cuatro años, como expresara el presidente Mauricio Macri días atrás.

"Creo que es un debate que nos tenemos que dar", agregó la mandataria bonaerense al argumentar que, en la actualidad, "estamos discutiendo si la gente aprueba o no lo que hicimos en 18 meses en un país que se encaminaba a ser Santa Cruz".

Qué opina Macri

El martes, Macri afirmó en una entrevista televisiva que "lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos" y expresó sus "dudas" sobre la frecuencia de los comicios legislativos.

"No me gustan las PASO. No me gusta que se pierda el tiempo. No me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad que necesitan una solución. Ya tengo mis dudas sobre la elección intermedia. Creo que lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos, pero encima hacerlo doble vez ha sido una experiencia frustrante", dijo el Presidente en diálogo con Canal 9 de Salta.