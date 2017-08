Motorola presentó los Moto C, Moto C Plus y Moto E4 Plus en la Argentina

Es la nueva apuesta a la línea más económica de la compañía; ya están disponibles en el país

La familia Moto está completa. Motorola presentó en la Argentina los Moto C, Moto C Plus y Moto E4 Plus, con lo que existe al menos un integrante de cada línea en el mercado local. La llegada de tres modelos al mismo tiempo es algo prácticamente insólito para el mercado argentino, donde los fabricantes deben ajustar sus planes a la producción en Tierra del Fuego.

¿Cuál es la intención de Motorola? Competir en todos los segmentos con cada vez más opciones, tanto en calidad como precios. Las armas están claras y todas tienen algún diferencial: pantallas amplias, cuerpo de metal, colores, autonomía extrema y precios accesibles.

Moto E4 Plus

El Moto E fue pensado inicialmente como un teléfono de gama baja, pero la evolución de los componentes lo llevaron a buscar ser referente dentro de la gama media. ¿Cómo lo conseguiría? Cuerpo de metal, lector de huellas y una batería con más capacidad que la de los Moto Z Play: 5000 mAh, algo que solo se podría encontrar entre dispositivos de mayor tamaño.

Un Moto E4 Plus; Motorola también tiene otro modelo, el E4, que no traerá al país.

El Moto E4 Plus, que fue presentado en el mercado internacional en junio, cuenta con pantalla de 5,5'' HD, procesador Snapdragon 427, 2 GB de RAM y cámaras de 13 y 5 MP. La batería cuenta con recarga rápida con el cargador que viene incluido y el lector de huellas funciona, al igual que en los Moto G5, como un botón de navegación que reemplaza a los clásicos de Android. Al activar el sistema, ofrece más espacio en pantalla.

El Moto E4 Plus tiene un precio de $ 6499 (sin línea). Algunas operadoras planean ofrecerlo a 4999 pesos (el precio final varía según el abono).

Moto C

El Moto C es la línea de entrada del mundo Motorola. Cuenta con pantalla de 5'' (480 x 854), Android 7.0, procesador quad core a 1,1 GHz, 1 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento (ampliable mediante microSD de hasta 32 GB), cámaras de 5 y 2 MP y batería de 2350 mAh. El precio base del Moto C es de $ 2999 (depende del abono elegido) o 3499 pesos (sin línea).

Un Motorola Moto C.

Moto C Plus

Con una pantalla de 5'' (720 x 1280), el Moto C Plus tiene algo más de potencia que su hermano menor. Cuenta con 16 GB de almacenamiento (ampliable mediante microSD), cámaras de 8 y 2 MP y una batería sobresaliente: 4000 mAh, capacidad solo disponible en teléfonos tipo phablet. El precio base del Moto C Plus es de 3399 pesos (depende del abono elegido) o 4499 pesos sin línea.