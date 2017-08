Cómo imagina Gallardo el armado del equipo para el desquite ante Guaraní y la espera por Santos Borré

"Los que probé en la pretemporada no significa que sean los titulares, porque la competencia es muy marcada", apuntó el DT de River respecto a los titulares para el partido del martes por la Copa Libertadores

Esta mañana en conferencia de prensa. Foto: Twitter @CARPoficial

"Aún no tengo definido los titulares. Los que probé en la pretemporada no significa que sean los titulares", dijo Marcelo Gallardo , entrenador de River , en una conferencia de prensa. El próximo martes a las 21.45, en el Monumental, el equipo de Gallardo se enfrentará con Guaraní por el partido de vuelta por Copa Libertadores -en la ida ganaron 2-0- y crecen las especulaciones, luego de los refuerzos que consiguió el conjunto de Núñez, para ver quienes estarán entre los 11.

De regreso en Buenos Aires, luego de la intensa pretemporada realizada en Orlando, el equipo millonario apunta al partido por la Copa y al reinicio del torneo local. Con cinco incorporaciones y una posible nueva adquisición, el Muñeco se ilusiona: "Para el torneo local va a haber tiempo de incorporar, pero para la Libertadores vamos a presentar lista con lo que tenemos", señaló. Respecto a los rumores por la incorporación de Rafael Santos Borré, mencionó: "Es un jugador que le gusta el gol. Lo veníamos observando hace un tiempo, no teníamos certezas de que podíamos llegar a tenerlo, salvo en las últimas semanas que empezamos a ver la posibilidad. Si todo va bien, llega mañana para sumarse al plantel".

Las frases más destacadas de Gallardo:

Superliga. "Si se demora una semana más, sería otro atraso para el fútbol argentino. Porque seguimos haciendo las cosas mal y no avanzamos".

Arturo Mina: "Fue a pedido de él por una situación personal y el club se lo otorgó. No tiene nada que ver con su situación contractual y profesional. Mientras tanto, se sigue esperando la resolución de un tema que tanto él como el club se han puesto de acuerdo"

"En cuanto a la confirmación de otros cupos, no tengo ningún tipo de novedades. Sé que se están haciendo pedidos, nosotros no lo hemos hecho, pero conozco que se maneja la información de que se puedan abrir otros. No depende de eso porque aún no es oficial".

"Pinola y Scocco ya han jugado y con poco días de entrenamiento estuvieron ante Guaraní en Paraguay y no han desencajado, porque la estructura que hay los ha sostenido. Les sirvió para acumular exigencias y entrenamientos a los que tal vez no estaban acostumbrados. Mejor para nosotros ya tenerlos en condiciones de trabajar en la preparación, porque para un entrenador es fundamental contar con los entrenadores para adaptarse a sus compañeros y la convivencia, y también desde lo deportivo para que incorporen de la mejor manera lo que queremos".

De la Cruz. "No depende de nosotros. Seguimos esperando la respuesta".

¿Lux o Batalla? "No hay debate, se arma de afuera por la ansiedad y yo no me prendo. Observo comportamientos y actitudes y evalúo futbolísticamente a cada uno. Después decido quién juega y se tendrá que sostener el que esté. Tengo tres buenos arqueros, como los futbolistas que tengo, algunos están en mejores condiciones que otros y el desafío es acortar la brecha de los que hoy están en un muy buen nivel y los que vienen de atrás tratar de que sea brecha corta y no se resienta la estructura, también de ellos para superarse".

"El trabajo ha sido bueno, y pude hacer observaciones. Al que vea mejor, podrá arrancar el martes, lo que no significa que se va a mantener porque la competencia es muy marcada. Me genera un desafío porque tengo que estar muy atento y tener todos los sentidos para observar y elegir las mejores opciones para que el funcionamiento siga siendo el mejor. Mi desafío es poder sostenernos y ser mejores de lo que hemos sido el último semestre. Incorporamos jugadores para dar ese salto de calidad, veremos cómo se irán encajando".

"Enzo Pérez viene con un parate importante, porque tenía vacaciones hace mucho tiempo y, aunque estaba entrenándose individualmente, no es lo mismo. No está al cien por cien todavía, pero la preparación le hizo para ponerse bien y con el correr de los partidos lo seguirá haciendo, y asumirá la naturalidad de encontrarse con un fútbol diferente al que estaba acostumbrado. A Lux le pasa lo mismo porque viene de otro campeonato, pero son dos puestos diferentes"

"Para nosotros no hay presión. Estar en este club significa que tenés que estar preparado para la exigencia. Lo externo no modifica nuestro pensamiento, nuestra estructura y nuestra filosofía de cómo manejarnos. Entendemos que estamos en un club que exige y nosotros nos exigimos. No debemos perder la humildad con la que nos hemos mantenido a lo largo de todos estos años y esto ha sido uno de los puntos fundamentales. Haber sido un equipo competitivo y exitoso en gran parte se debe a la humildad que hemos tenido para vivir en consecuencia cómo actuamos. Y después también nos fuimos adaptando, que ha sido un gran mérito.

Cambiamos permanentemente y lo seguimos haciendo, y tenemos que estar preparados para volver a cambiar dentro de seis meses. El que se prepare mejor para afrontar los cambios y las propuestas que van surgiendo en nuestro fútbol, saca ventaja. Ahí es donde nosotros hemos sido bastante inteligentes, para absorber y asimilar lo que nos ha tocado vivir".

¿Riestra y Comunicaciones? "Los protagonistas hablaron por sí solos. Un momento raro de nuestro fútbol, pero ya no me sorprende nada dentro de nuestro bendito fútbol"

¿Ves posible un Ferguson en la Argentina? "Tendríamos que irnos a vivir a otro país, a una cultura diferente, acá es muy difícil. Yo no dejo de mencionar lo importante que ha sido para mí poder sostenerme a lo largo de estos tres años en una institución tan exigente. En nuestro fútbol mandan los resultados y estamos sometidos a eso. Es muy difícil cambiar la cultura de una sociedad que te mide por si ganás o perdés, entonces también soy realista. Tuve que demostrar primero para sostenerme, y gracias a todo el gran trabajo que hemos hecho y que los principales protagonistas han sido los futbolistas, nos pudimos sostener. Por eso es muy difícil imaginar un contexto diferente, donde en otros países hay más paciencia. Acá predomina la irracionalidad y la impaciencia, por eso me siento bien y soy consciente que los resultados me siguen manteniendo. Ojalá que lo sigan haciendo, ese es el deseo. Pero si eso no pasara, me voy a quedar tranquilo que lo hecho hasta acá ha sido bueno".