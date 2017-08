¿Qué dice el progresismo argentino sobre la crisis en Venezuela?

Dirigentes, organismos de derechos humanos e intelectuales optaron por el silencio o un minoritario llamado al diálogo

Cristina Kirchner, en uno de sus encuentros con Nicolás Maduro. Foto: Archivo

Hubo elogios a sus medidas. Hubo apoyos políticos cuando las cosas se ponían feas. Hubo abrazos con Hugo Chávez. Buena parte del progresismo argentino defendió al chavismo por varios años, pero en los últimos tiempos esa postura cambió. Hoy, si el chavismo los sigue convenciendo no se nota.

El silencio fue mayoría en las reacciones ante la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Los que sí decidieron opinar hicieron llamados al diálogo para volver a tener paz social. También, como repitiendo el discurso del presidente Nicolás Maduro, hubo condenas a la derecha y al "imperialismo de Estados Unidos", una bestia que aparece en los discursos chavistas como provocadora de todos los males.

Norma Morandini y su reflexión sobre los derechos humanos en Venezuela

En el kirchnerismo el silencio fue lo más notorio, salvo pocas y sonoras excepciones, como la del precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Daniel Filmus (Unidad Porteña), cuyos dichos enfurecieron a las redes. El ex ministro de Educación debió responder a una pregunta sobre la situación en Caracas. "No conozco en detalle lo que pasa en Venezuela", dijo esta semana en declaraciones a Radio Con Vos. "Las imágenes de Venezuela me hacen acordar más a la represión de este gobierno. Me hace acordar a escenas como las de PepsiCo", agregó un día después en diálogo con Radio Rivadavia.

De todas maneras, Filmus combinó su rapto de desconocimiento llamando al diálogo y aclaró que "ninguna violación a los derechos humanos en ningún lugar del mundo de ninguna manera puede ser aceptada". También desligó al gobierno de Chávez con el de su delfín, Maduro. "Son cosas totalmente distintas", afirmó.

Fiel a su estilo confrontativo, Luis D'Elía defendió abiertamente a la "revolución bolivariana" con una serie de tuits. "Estados Unidos y sus ONG de la libertad financian a los saboteadores de la economía venezolana como lo hicieron con Salvador Allende en Chile", escribió.

EE.UU Y SUS ONG DE LA LIBERTAD FINANCIAN AA LOS SABOTEADORES DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA COMO HICIERON CONSALVADOR ALLENDE EN CHILE pic.twitter.com/aXXaSliF6M&- Luis D'Elia (@Luis_Delia) 4 de agosto de 2017

El precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana (Unidad Ciudadana) también opinó sobre Venezuela. Sin valoraciones políticas, se mostró preocupado por la violencia y llamó al diálogo. "Venezuela vive una gravísima crisis institucional, con enfrentamientos entre poderes, con violencia reiterada y con un número inaceptable de víctimas mortales. La continuidad de esa crisis solo tiene un horizonte de mayor violencia y enfrentamiento. Por eso, es imprescindible que prime el diálogo entre el gobierno y la oposición", dijo a LA NACION esta semana. El ex canciller también rechazó los esfuerzos del macrismo en el Mercosur para suspender a Venezuela del bloque.

Detrás de los dos dirigentes hubo cautela. No se conocieron opiniones de quienes alguna vez llamaron "estadista" a Chávez, como Héctor Recalde; de agrupaciones simpatizantes del kirchnerismo, como Nuevo Encuentro, comandada por Martín Sabbatella, o de la ex presidenta, quien le entregó a Maduro la Orden del Libertador San Martín, el máximo reconocimiento del Estado argentino. Mauricio Macri ordenó retirarle esa distinción.

El agravamiento de la crisis en Venezuela tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente forzó a otros sectores a emitir comunicados. Ese fue el caso de Libres del Sur, espacio integrado por dirigentes como Victoria Donda, quien no quiso responder individualmente a la consulta de LA NACION.

"El Movimiento Libres del Sur expresa su profundo rechazo a la acción violenta y desestabilizadora promovida por las fuerzas de derecha de dicho país, apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos en manifiesta injerencia en los asuntos internos de otra nación", reza el escrito, que también manifiesta una "severa crítica a la creciente manipulación institucional del gobierno de Nicolás Maduro y al uso de la represión estatal y paraestatal frente a manifestaciones opositoras".

El comunicado concluye con un llamado a elecciones presidenciales "en el plazo lo más breve posible" y que "respeten la actual Constitución que fue sancionada durante la presidencia de Hugo Chávez".

A pesar de las denuncias de la comunidad internacional por la represión en Venezuela, poco se sabe de la opinión de los organismos de derechos humanos argentinos. Lo último que se difundió de Madres de Plaza de Mayo sobre Venezuela, por ejemplo, es un video de Hebe de Bonafini llamando, emocionada, a votar por la Constituyente.

Hebe de Bonafini, Pdta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, envía un mensaje de apoyo al proceso constituyente #VenezuelaVotaen4Díaspic.twitter.com/wvrO58Ss3P&- Embajada Vzla en Arg (@EmbaVen_Arg) 26 de julio de 2017

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), comandado por el kirchnerista Horacio Verbitsky, sorprendió esta semana con un comunicado en el que cuestionó la represión del gobierno de Maduro a las protestas de la oposición.

"En el marco de las elecciones y de la crisis política que atraviesa el país, el gobierno nuevamente restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El uso abusivo de la fuerza, la participación de las Fuerzas Armadas, las detenciones masivas y arbitrarias, el uso de la justicia militar y de los servicios de inteligencia para perseguir y criminalizar a manifestantes y miembros de la oposición son violaciones graves de esos derechos", dice el escrito.

Carta Abierta, máximo representante del intelectualismo de la era kirchnerista, se mantuvo al margen, hasta ahora, de la situación actual en el país caribeño. El último comunicado difundido fue en abril, cuando en plenas protestas opositoras cuestionó a "la irascible derecha venezolana" y su "fastuosa tradición golpista, acompañada y constituida por los gabinetes secretos de la diplomacia norteamericana, por las grandes empresas importadoras y distribuidoras de insumos alimenticios y sanitarios".

Ante el pedido del Vaticano a Venezuela para que no comience la Constituyente, el progresismo argentino podría verse en apuros en este tramo final de la campaña electoral. El Papa Francisco, que se mantuvo en silencio tras los hechos del domingo, podría ahora forzar a definirse hasta a los más callados.