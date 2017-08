Elisa Carrió: "Para que el Congreso no sea una cueva de ladrones, necesitamos más legisladores de Cambiemos"

"Tenemos claro quiénes son los que protegieron a De Vido", dijo en su paso por Chaco

Carrió junto a precandidatos a legisladores de Cambiemos. Foto: Twitter

La primera precandidata a diputada nacional de Vamos Juntos por la Ciudad, Elisa Carrió, aseguró hoy que "para que el Congreso no sea una cueva de ladrones, necesitamos más legisladores de Cambiemos de todo el país".

"Hoy tenemos claro quiénes son los diputados que protegieron a (el ex ministro de Planificación, Julio) De Vido y le dieron impunidad, para que eso no siga ocurriendo y el Congreso no sea una cueva de ladrones, necesitamos más legisladores de Cambiemos de todo el país", sentenció Carrió durante una visita por las provincias de Chaco y Corrientes.

Para la diputada nacional, "el costo social que hoy pagamos es consecuencia del 30 por ciento de pobreza que nos dejó el kirchnerismo después de la década de mejores condiciones internacionales de nuestra historia", señaló en un comunicado.

La socia de Cambiemos brindó, primero, una conferencia de prensa en Resistencia, junto a las precandidatas a diputadas nacionales por Chaco, Aída Ayala y Alicia Terada, y más tarde estuvo en la ciudad de Corrientes acompañada por el concejal de la CC ARI local, Hugo Calvano y los precandidatos a diputados nacionales Estela Regidor, Sofía Brambilla y Alfredo Revidatti.

En Chaco, dijo que fue "a acompañar esta lista intachable con mucho orgullo" y pidió "a todos que los apoyen para que Cambiemos pueda afianzar el cambio que iniciamos en 2015 para tener bloques más grandes en el Parlamento".

"Hemos sufrido mucho y sabemos que es difícil la recuperación, pero el descalabro fue muy grande y estamos empezando a salir", agregó y sostuvo que "en esta elección vamos a crecer y a consolidar Cambiemos en todo el país".

Felicitando a @marioraulnegri con mis amigas de Chaco, porque le sacó la condecoración a Maduro pic.twitter.com/fcmkKwGVqo&- Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de agosto de 2017

En la ciudad de Corrientes, Carrió enfatizó que en estos comicios "necesitamos reafirmar el camino del cambio, vamos a la democratización del ingreso, la justicia social y el desarrollo que no pudimos conseguir en 30 años de democracia".

"Está renaciendo el sueño del largo plazo y la casa propia, por eso necesitamos continuar en este rumbo que lidera el presidente (Mauricio) Macri ", señaló.

Por último, dijo estar "muy feliz de ver tanta gente joven que se suma al bloque de Cambiemos en el Parlamento" y aseguró que "tanto Aída Ayala y Alicia Terada en Chaco, como Estela Regidor, Sofía Brambilla y Alfredo Revidatti en Corrientes, son candidatos sobresalientes que van a tener un rol importante en el Congreso que viene desde diciembre".

