En Bahía Blanca, Macri aseguró que la suba en la cotización del dólar "no es el problema" de la economía del país

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, estuvieron hoy junto a los precandidatos legislativos bonaerenses de Cambiemos en la ciudad de Bahía Blanca. Foto: Cambiemos

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que la suba en la cotización del dólar "no es el problema" de la economía del país, sino la inflación, por lo que criticó a "quienes dijeron que un poquito estaba bien", al tiempo que aseguró que "sería magia" haber "llegado a todos" los argentinos "en estos 18 meses de gestión".

Al cerrar un acto de campaña en Bahía Blanca, Macri pronosticó que la inflación de este año llegará a ser "la más baja de los últimos 8 y 9 años" y afirmó que el alza de precios "te estafa, y los vivos se aprovechan, y vos tenés que resistir con tu sueldo; cobrás a principios de mes y tenés que aguantar todo el mes".

"Nos mintieron cuando nos dijeron que un poquito de inflación estaba bien; esas palabras no célebres del gobierno anterior", cuestionó Macri en referencia al anterior gobierno kirchnerista, en el estadio del club Bahiense del Norte.

Al respecto, abundó que "Un periodista recién me pregunto por el dólar, (peso ese) no es nuestro problema, nuestro problema es la inflación, que ya está bajando". Asimismo, el Presidente criticó a su antecesora y actual candidata a senadora Cristina Fernández, al señalar que ahora plantean "las soluciones" para los problemas del país, pero "por qué no las aplicaron cuando gobernaron".

"Cuando estos señores o señoras, que han gobernado tantos años, que ahora de golpe con distintos partidos o propuestas dicen 'tenemos las soluciones', ¿por qué no las aplicaron cuando gobernaron? ¿Será qué no tenían tiempo, de tantas mentiras que decían, para trabajar de verdad en las cosas de fondo?", enfatizó.

A su vez, el jefe de Estado admitió que "es imposible que en 18 meses" el crecimiento de la economía "haya alcanzado a todos los argentinos" ya que "eso hubiese sido magia".

"Este crecimiento que ha comenzado en la Argentina, este camino que empezamos a recorrer, es imposible que en 18 meses haya alcanzando a todos los argentinos", estableció.

Macri además aseguró que "no estamos en contra de nadie, sino a favor de nuestro futuro, porque el país después de 6 años empezó a crecer", y en el plano local, sostuvo que "Bahía blanca será una potencia mundial en la generación de energía eólica".

A su vez, insistió en que "volvimos a tener crédito: hoy en Argentina cada dos minutos una familia accede a la vivienda propia, y cuanto más bajemos la inflación, más personas van a acceder a este crédito".

Por otra parte, afirmó que "queremos ayudar al empleo, haciendo que al trabajador no lo vean como un peligro" pero "entre las tantas mafias que vinimos a denunciar y combatir, está la del juicio laboral".

"Estos señores dejan sin trabajo a mucha gente; convencen a un empleado de que hagan juicio, frente a un accidente de trabajo, que hasta a veces lo inventan, y se le quedan con el 60 por ciento de lo que consiguen, y la PYME para pagar, cierra y deja sin trabajo a los otros diez compañeros de trabajo", advirtió, al insistir sobre el tema. Por ello, convocó "al Frente Renovador y al kirchnerismo, que dicen defender al trabajador, a apoyar la nueva ley de ART".

Agencia DyN