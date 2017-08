Miércoles, el mejor día para vivir la noche

Recreo necesario en medio de la semana, se diferencia del jueves por su clima y tipo de convocatoria, y ahora lo eligen desde parejas y grupos de amigos hasta marcas que hacen eventos

Noche de tragos, DJ y tapeos, el miércoles pasado, en Casa Cruz. Foto: Paula Salischiker

Cuando hace cuatro años Pony Line, el bar del hotel Four Seasons, apuntó a los miércoles como su día más fuerte de convocatoria, estaba casi solo en la premisa. Y aunque su éxito fue inmediato y no había vez que no se llenara, el resto del panorama nocturno pareció tardar más tiempo en reparar en este día como una buena elección para redoblar apuestas.

El jueves fue por mucho tiempo la noche de semana que más convocó, tanto a salidas particulares como a eventos puntuales y ciclos especiales en locales. De un tiempo a esta parte, sin embargo, algo parece estar cambiando. El miércoles también va imponiendo su ritmo, público y agenda, y varios restaurantes y bares de la ciudad son prueba cabal.

"La noche de los miércoles es cada vez más efectiva para hacer eventos. Las marcas y clientes se están orientando a este día, ya que está en la mitad de la semana y la tendencia de salir a comer y tomar algo está cada vez más en boga", apunta Lucas Mentasti, representante de una importante agencia de comunicación, quien si bien sostiene que los jueves, viernes y sábados siguen siendo fuertes, los miércoles son la alternativa elegida para eventos de marcas o salidas menos multitudinarias, entre pocos amigos o pareja. "La gente quiere salir y pasarla bien no sólo los fines de semana. Por eso, días como el miércoles están tomando cada vez más protagonismo desde el punto de vista gastronómico y de coctelería", apunta.

Entre los que tomaron nota de esta tendencia se inscribe el bar speakeasy inspirado en un tren antiguo J.W.Bradley, que elige esta noche para realizar eventos de marcas aliadas, así como acciones especiales con bancos para sus clientes preferenciales, de beneficios o actividades culinarias exclusivas.

"La noche del miércoles hoy se alarga casi como la de un jueves, pero con menos recambio", describe Martín Brenna, socio del emprendimiento. Según lo ve él, desde este año el público de esta noche es más canchero, informal y joven. Con Bradley ubicado en el barrio de Palermo, además, considera que el hecho de que los boliches de la zona abran recién a partir del jueves hizo que mucha gente con ganas de salir de copas y bares antes en la semana, encuentren en este tipo de propuestas un plan ideal.

Así lo demostraría también el público que se acerca al Gran Bar Danzón, donde las noches de miércoles son de Vitivinicultura. "La propuesta es tomar ricos vinos escuchando buena música con una selecta colección de vinilos de jazz, rhythm & blues, funk, soul y disco", cuenta Patricia Scheuer, socia del bar y gran emprendedora gastronómica. Este ciclo funciona con éxito desde hace un tiempo, y aunque no supera el movimiento de los jueves, sí habla de un público ávido por nuevas propuestas y mayor amplitud de opciones. "Esto es un buen complemento", apunta Scheuer, quien cuenta que lo que más se ve son grupos más jóvenes, heterogéneos y con intereses comunes.

Unas cuadras más allá del Danzón, el Four Seasons mantiene su vigencia de este día. "Nosotros seguimos a full. Tanto Pony Line como Elena y Nuestro Secreto se llenan los miércoles, cuando hay ciclo de DJ, noches de tragos y hamburguesas y más de 300 personas por noche circulando", apunta con orgullo Gabriel Oliveri, director de marketing, prensa y relaciones públicas del hotel. Y a la otra punta del mapa, también entre los pioneros podrían inscribirse los hermanos Nacho y Emilio Aranda, quienes en 2012 crearon el ciclo cultural Jalea, que une arte, música y fiesta en zona norte y convoca a muchísimos jóvenes cada vez. Durante cuatro años ellos se adueñaron de la noche de los miércoles en la zona, y el resultado fue una asistencia muy exitosa a estos eventos "que arrancan y terminan temprano, en los que se fomenta la diversión sana". Aunque hoy el ciclo sucede los jueves, la productora Cultural Factory que pertenece a los hermanos se encuentra desarrollando un nuevo ciclo para este día. "Se realizará en el Centro Cultural San Isidro y estará centrado en experiencias musicales de alto nivel, a través de las mejores bandas del indie, esas que pueden sostener una calidad musical que se disfruta estando sentado en una butaca de teatro o en una mesa mientras se come y se toma una cerveza artesanal", ilustra Nacho, quien coincide en que el miércoles es el día que más creció en interés y actividades en estos años, con una personalidad definida en el transcurso de la semana.

Y es que esta noche admite todo tipo de intereses y público. Por caso, el que asiste a las Live Music Sessions del histórico restaurante Clo Clo, que propone veladas musicales para amenizar una comida relajada, abarcando desde el jazz y el soul al rock y el pop. ¿Por qué eligieron este día? "Teniendo en cuenta que es el momento que marca la mitad de la semana, quisimos proponer a nuestros comensales tomar un break, un espacio en el que no sólo puedan disfrutar de nuestro menú sino que también deleiten sus oídos con música en vivo que va variando cada vez y que permite encarar el resto de la semana con mejores energías", describe Karina Losada, dueña del emprendimiento.

Un ADN particular

Pero así como se viene perfilando, la noche de los miércoles tiene su propio ADN. "De por sí la convocotaria es mucho más temprano, con un concepto más de «punto de encuentro» conformado por un cóctel, una cena de amigos, buena música y también un cierre temprano. Es un día que se presta más a reunión de amigos y salidas con un propósito establecido, tal como sucede en Casa Cruz, donde a partir de las ocho de la noche podés comenzar en la barra con la coctelería de Pablo Piñata y un tapeo previo, para luego dar paso a cenar con un menú exclusivo de Maximiliano Matsumoto, todo acompañado por un DJ invitado cada noche", ilustra con lujo de detalles Diego Zuccari, responsable de marketing y comunicación de este y otros restaurantes porteños, como El Quinto y La Panadería de Pablo (donde también los miércoles son días de buena asistencia y eventos especiales).

Con un jueves saturado y ya muy establecido, el miércoles se presenta entonces como una variante fresca, cuya novedad permite una mayor flexibilidad de programas y una atención diferencial. "En un panorama nocturno en el que hay jueves y viernes para salir hasta altas horas de la madrugada, sábados para salidas en pareja, y domingos y lunes para opciones más tranquilas, los miércoles resultan el mix perfecto a todo esto, convirtiéndose en una alternativa ideal para los programas semanales", sintetiza Zuccari.

Opciones para ir a conocer

Clo Clo

El clásico de la Costanera ofrece noches musicales desde las 20:30. Cantilo y Av. Rafael Obligado

J.W.Bradley

Encontró en esta noche un momento productivo para realizar eventos de marcas o agasajar clientes de bancos. Godoy Cruz 1875

Pony Line

DJ, tragos y hamburguesas hacen un ambiente efervescente. Posadas 1086

Casa Cruz

Se arranca en la barra con tragos y tapeo, continúan con menús especiales en el salón y se acompañan con ciclos de DJ invitados. Uriarte 1658