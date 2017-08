Lollapalooza Chicago: dos tormentas en la primera jornada

Truenos y portazos en el día de inicio de este encuentro que, como el de marzo en la Argentina, sumó un día más

CHICAGO.- Un jueves tormentoso vivió Lollapalooza. En el inicio de la 26» edición del festival que nació como gira de despedida de Jane's Addiction, se convirtió en encuentro itinerante y se instaló en Chicago en 2005, la tormenta fue una protagonista inesperada.

Cuando transcurrían 15 minutos de los últimos y principales shows de la jornada, el de Muse en un extremo del enorme Grant Park y el de Lorde en la otra punta, la lluvia, el viento y los truenos dijeron basta. La organización debió dar por terminada la jornada antes de tiempo, ya que el pronóstico presagiaba males mayores -que finalmente no llegarían-, y así las más de 100 mil personas que había en el lugar se quedaron sin fin de fiesta. Y los músicos también: los integrantes de Muse se mostraron apenados por la cancelación y Lorde contó en las redes sociales que estaba estudiando la posibilidad de hacer un show en algún teatro de la ciudad.

Pero la más evidente, sensible y molesta tormenta del jueves no fue la única. Hubo otra, más personal, que de tanto en tanto estalla en el interior de Liam Gallagher. El sol, tenue, pugnaba por unirse a la fiesta a eso de las cuatro y media de la tarde, cuando el ex Oasis y su nueva banda salieron a escena. "Rock 'N' Roll Star" y "Morning Glory", ambas de Oasis, subieron la temperatura en una tarde húmeda. "Wall of Glass" y "Greedy Soul", dos de las flamantes canciones que integran su primer disco en solitario, As You Were, marcarían el abrupto final de un set que debió durar una hora y no fue más que un haiku. Veinte minutos, unos abucheos del público cuando se dieron cuenta de que el hombre que se había ido del escenario no iba a regresar y a otra cosa: media vuelta y a ver, por caso, los últimos temas de los hiteros Capital Cities o el rap machacante de Migos.

Luego, en Twitter, Liam se disculpó a su manera. Adujo que sus cuerdas vocales no estaban en buen estado por el show que había dado la noche anterior, y que también terminó abruptamente. Hizo trece canciones (las primeras cuatro coinciden con las del show en el festival) el miércoles en el West Park, un club a 15 minutos en auto del centro de la ciudad. En una sala colmada por ingleses (éstos vestían gorros piluso, remeras de la selección de Inglaterra y muchas del Manchester City con el nombre del Kun Agüero en la espalda) y con un sonido ensordecedor, el bueno de Liam se despachó con un set corto, pero contundente, en el que también hizo de Oasis "D'You Know What I Mean?", "Slide Away" y "Be Here Now". Al terminar, la sala esperó por un pronto regreso para cerrar la faena con un par de bises. Pero no. El hermano de Noel casi que ya estaba camino al hotel. Y la tormenta interna, al caer.

Lo que viene

Desde el año pasado, cuando Lollapalooza celebró sus 25 años, la "casa matriz" disfruta de una jornada extra: ahora son cuatro las jornadas y más de 40 bandas que se presentan a diario en los ocho escenarios, incluido el consagrado a los chicos, el Kidzapalooza. A su alrededor, los otros "Lollas" también se expanden y hasta suman nuevas sedes a esta familia que ya es toda una patria itinerante. Buenos Aires (del 16 al 18 de marzo), Santiago de Chile (las mismas fechas) y San Pablo (del 23 al 25) suman una jornada más a su edición 2018: será la quinta de la Argentina, la sexta de Brasil y la séptima de Chile.

Es verano y un día de semana cualquiera como este jueves, el centro de la ciudad está copado por turistas. Hacia las 12 del mediodía, el paisaje empieza a cambiar. Centenares de adolescentes provistos de "mochilas hidratantes" (en su interior tienen un pequeño tanque con agua y una manguera-bombilla en el exterior que les permite a los portadores beber sin tener que abrir la mochila cada vez que tienen sed), lookeados, disfrazados, pintados, copan las calles. Cantan, gritan, desbordan de energía y en minutos más se convertirán en la enorme mayoría del público de Lollapalooza. Una vez adentro rapearán con Wiz Khalifa, se sorprenderán con Cage the Elephant o simplemente se sentarán en círculos para celebrar su eternidad. Lollapalooza es un festival de música que, como la vida misma, a veces debe atravesar alguna que otra tormenta. Mañana tal vez vuelva el sol. Y si no será pasado mañana.