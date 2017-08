"¿Por qué no decir Cambiamos en lugar de Cambiemos?", el nuevo video de campaña del oficialismo

Lo compartió en Twitter Mauricio Macri, que esta tarde estuvo en Bahía Blanca

El presidente Mauricio Macri compartió el nuevo video electoral de Cambiemos en sus redes sociales.

El video se pregunta "¿por qué no decir Cambiamos en lugar de Cambiemos?". Porque "eso significaría que no queda nada por cambiar".

La campaña concluye "No aflojemos: no hay nada que juntos no podamos hacer".

Hoy, Macri participó además de un acto partidario en Bahía Blanca, realizado en una cancha de básquetbol que lleva el nombre del jugador de la NBA, Manu Ginóbili.

"Con qué día lindo me recibieron", expresó el jefe del Estado ante unas 2.000 personas que se hicieron presentes en el estadio, junto con la gobernadora María Eugenia Vidal y los precandidatos a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich y Graciela González, a diputados nacionales Graciela Ocaña, Héctor Toty Flores y Guillermo Montenegro, legisladores provinciales e intendentes de la Sexta Sección Electoral, entre otros.