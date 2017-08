La megaestructura que gira por el mundo

Fuerza Bruta en Tokio. Foto: Keiko Tanabe

Lo que Fuerza Bruta lleva al mundo desde hace más de diez años son espectáculos generados por la propia inspiración de Diqui James y su gente. Esta es la primera vez que exportan con un contenido muy particular, desarrollado a partir de la cultura japonesa. Sólo hay un antecedente, la megaproducción del Bicentenario, aunque, claro, en ese caso la cultura era la propia.

Fernando Moya, productor de estos shows, pide un capuchino en un bar italiano del barrio Shinagawa y habla de cómo la compañía llegó a este WA, Wonder Japan Experience hecho a la medida del público japonés, en esta década y media que pasó desde que Fuerza Bruta se puso en marcha. "Trabajé mucho tiempo de mi vida sacando artistas argentinos al exterior. Charly García, Los Abuelos de la Nada, Fito Páez, Los Pericos. Y siempre encontré dificultades. Cuando presentamos el show de Fuerza Bruta en Lisboa fue un riesgo grande, pero nos fue muy bien. Agotamos todo. Eso me sacudió. Laburé tanto con la música y mirá lo bien que me había ido con Fuerza Bruta, un producto que no conocía nadie. Ahí empecé a analizar las cosas. Me di cuenta de que en esto no hay un lenguaje de palabras y eso lo hace más simple que llevar a Buenos Aires Los miserables. Después, durante el Bicentenario, además de lo que hicimos para el festejo seguimos con nuestro propio espectáculo y empezó a venir gente que no era la que habitualmente viene. Quizá fue ahí que siendo algo off nos fuimos convirtiendo en mainstream."

Generar propuestas distintas en ciudades distantes entre sí parece el modo de trabajo del Cirque du Soleil. "A una escala totalmente diferente, pero conceptualmente es el mismo tipo de objetivo -dice Moya-. Generar espectáculos que puedan estar en un lugar de forma permanente y otros que puedan andar de gira. Fuerza Bruta evolucionó en eso. Ahora tenemos una estructura en Europa, otra girando por América latina, otra en Buenos Aires y ésta en Tokio."

¿Y qué es lo difícil, además de conseguir un teatro con las medidas y los recursos necesarios? "Lo difícil es explicar el formato. Pero a medida que crecíamos se hizo más fácil porque muchos lo empezaron a conocer. Hace tiempo, cuando fuimos a Berlín nos preguntaron si éramos una compañía de flamenco porque a eso sonaba el nombre. Ahora que es más conocida no hay que explicar tanto."