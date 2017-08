De los lectores,Cartas & e-mails

Prescripción

Como en otras oportunidades..., las causas judiciales prescriben salvo las de lesa humanidad. El honor, la palabra, la dignidad, la vergüenza, no prescriben jamás.

Pedro Stier

LE 4.183.254

Filmus

Sólo una mente febril puede comparar la represión sangrienta ordenada por el gobierno venezolano con el desalojo de la fábrica de PepsiCo, dispuesto por la Justicia y cumplido de un modo incruento. Esa comparación fue realizada por el candidato Filmus. No sabemos si responde a su propio pensamiento o si está condicionada por su kirchnerismo elemental. En cualquier caso, este señor seguramente ingresará a la Cámara de Diputados en diciembre, lo que no deja de ser preocupante.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Cinismo

La ex presidenta ha manifestado su simpatía y preocupación por las mascotas abandonadas en la calle y también por las personas que duermen en la vía pública, y relacionó esto con el Rodrigazo, que vaya paradoja sucedió bajo un gobierno peronista. No obstante, le aclaro a la ex presidenta que desde 2003 hasta 2015 socorrí una gran cantidad de gatos abandonados en la calle, clubes y vías del tren, junto a una señora amiga.

Recuerdo también los niños que morían de hambre, como Néstor, de 14 años, que falleció en el Chaco pesando 20 kilos por una salvaje desnutrición ocurrida durante su gobierno. Contrasta esta Cristina con aquella que nos discriminó a los diabéticos diciendo que era una enfermedad para gente de alto poder adquisitivo, porque somos sedentarios y comemos mucho. Una pena que estando tanto años en el poder no haya advertido que durante su mandato había pobres que dormían a la intemperie, niños que morían de hambre y mascotas abandonadas en la calle. Seguramente estaría ocupada en defendernos de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

Creo que el cinismo, con el agregado de una adicción a la corrupción, hace posible que escuchemos esto.

Alejandro Olmedo Zumarán

aolmedozumaran@gmail.com

Rumbo

En una carta sobre Venezuela, un lector agradece la llegada de Cambiemos, que torció el rumbo, pero los argentinos deberíamos agradecer a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que muchos antes perdieron su vida -y a los que, con más de 80 años, están en prisión injustamente-, sólo por haber enfrentado al terrorismo y a la guerrilla en los sangrientos años 70, tal vez con excesos, DESGRACIADAMENTE, como en toda guerra. Fueron ellos quienes impidieron que nuestro país se convirtiera en una dictadura marxista como las de Venezuela, Cuba o Corea del Norte, desde las cuales retornar a la democracia es prácticamente imposible...

Alberto José Fortin

DNI 7.608.868

Juez Freiler

Las acciones del juez Freiler son una deshonra para la Justicia, y una demostración de la crudeza con que la falta de valores y la política se han metido en un sistema judicial realmente corrupto. La prueba palmaria es que el magistrado va a dictar sentencia sobre la validez de la prisión o no del contador de la familia Kirchner. Ya sabemos de antemano lo que la sentencia va a contener en su parte resolutiva, no hace falta siquiera que el juez lo escriba. Freiler debió excusarse por ser manifiestamente parcial, ya que en su pretendido juicio político quedó evidenciado su cercana relación con el kirchnerismo, que lo salvó tendiéndole una mano en el Consejo de la Magistratura. Freiler no podía justificar la suma de 15 millones de dólares de su enorme y repentino patrimonio. ¿Cómo este juez va a fallar en contra de los intereses de la familia Kirchner?

Con la justicia no se juega, y habrá muchos más Freiler si la Corte y la comunidad toda no reaccionan.

Carlos Nougués

cnougues@gmail.com

Homenaje a Favaloro

En mayo pasado se cumplieron 50 años del primer bypass coronario que hizo del doctor Favaloro cirujano mundialmente reconocido. Además de su excelencia, este médico argentino volvió a su país para crear la fundación que lleva su nombre, y por la que dio la vida ante la impotencia de luchar en desventaja contra la corrupción. Es una magnífica oportunidad para cambiar el nombre del centro cultural que evoca al presidente más corrupto de nuestra historia, por el de alguien que merece nuestra gratitud por lo que hizo y lo que fue.

Recuerdo que hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, le pregunté qué podríamos hacer para revertir la decadencia. Me respondió en lunfardo con dos breves frases: "Menos afano y más laburo".

Luis E.Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

Residuos reciclables

La Ceamse y la UBA han informado que 300 toneladas diarias de elementos reciclables se tiran junto a la basura común diariamente. Eso no debe asombrarnos, ya que la gran mayoría de los vecinos de la CABA (y del conurbano) desconoce en detalle la necesidad y la forma de hacerlo. Es cierto que no hay suficientes contenedores para esos residuos, pero de todas maneras es fundamental una campaña permanente de educación a la población. En mi casa, todos los desechos plásticos, hasta los más pequeños, los concentramos dentro de bolsas de plástico, los "tetrabriks" de jugos o leche o de los envases de refrescos, a los que previamente hemos limpiado, reduciendo así el volumen de basura reciclable. Y juntamos todo en bolsas separadas de los residuos comunes. Esto no lo hacen muchas personas, por desidia o por desconocimiento. Los gobiernos de la CABA y los partidos del conurbano deberían encarar con seriedad campañas de información y educación. Por ejemplo, clases en las escuelas, cursos de instrucción en el sindicato de encargados de edificios, videos para que sean vistos por quienes van a renovar su registro de conducir y que se difundan por TV, y otras medidas similares.

Enfatizar la importancia de estas medidas despertará la conciencia de los vecinos y el cuidado del medio ambiente.

Martha Devincenzi

DNI 3.947.753

Señora de Luna

Se nos fue inesperadamente, con toda su gracia a cuestas, nuestra querida Negrita Luna, esposa del famoso historiador Félix Luna, que tanto hiciera por el amor y conocimiento de nuestra patria. Ella, desde su pequeño reducto en la Galería del Sol, también hizo conocer a muchos el encanto escondido en las entretelas del primitivismo americano. Bendita sea.

María Castellano Fotheringham

DNI 1.661.915

Los Chalchaleros

Con sentimiento ambiguo observé el homenaje que el vicepresidente del Senado, Federico Pinedo, le brindó a don Juan Carlos Saravia por su reconocida y sobresaliente trayectoria como miembro del conjunto folklórico Los Chalchaleros. Y digo ambiguo por cuanto más allá de ser un muy justo homenaje a Saravia, la composición de Los Chalchaleros nunca ha sido unipersonal, sino que a lo largo de su historia siempre contó con cuatro integrantes. Y entre esos "Chalchas" emerge la figura absoluta de Ernesto Cabeza, cuyos acordes nos arrancaron más de una emoción, o la de Pancho Figueroa, que además de primer guitarra se puso al hombro la primera voz del conjunto, o la de Polo Román, el bombo histórico de Los Chalchaleros. Hubiera sido lo justo y lo correcto que el referido homenaje también incluyera, y no excluyera, a los queridos "Chalchas" que aún están entre nosotros, y sin los cuales el conjunto no sería tal.

Denis Pitté Fletcher

DNI 13.770.195

Multas en la CABA

Me causa indignación la ausencia de criterio y sentido común por parte de los agentes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires para elaborar boletas de infracciones. Como vecino de Palermo Chico, sin cochera propia, debo dejar mi automóvil en la calle. Obviamente, sin cometer infracciones ni perjudicar a terceros. Pero los agentes de tránsito realizan actas a mansalva y sin criterio. La norma aplicada sin sentido común desnaturaliza su propósito. En la cuadra de la calle Gelly, entre Salguero y Cavia, sólo se puede estacionar del lado izquierdo, ya que más del 90% del espacio derecho está ocupado por garajes. Sin embargo, y aun tratándose de un barrio y sin perjudicar a terceros, los agentes de tránsito pasan haciendo un festival de actas de infracciones, lo que evidencia un único ánimo recaudatorio y no ordena el tránsito.

Espero que se instruya a los servidores públicos de tránsito de la Ciudad para que tengan criterio y pongan fin a estos abusos.

Guillermo J. Sueldo

DNI 16.379.129

Trenes sucios

Parece mentira el mal cuidado que en general se hace de los bienes ajenos, particularmente si son del Estado, es decir de todos. En la línea San Martín del ferrocarril, lamentablemente se puede observar que tanto las locomotoras como los vagones puestos en funcionamiento hace no mucho tiempo presentan una suciedad que me hace pensar que la última vez que los lavaron fue cuando los fabricaron. ¿Es posible que ninguna autoridad observe este abandono?

Miguel A. Rebuffo

miguelr@rebuffo.com.ar

En la red

Facebook

Boudou

"Doce años de manipular la Justicia y este es el resultado, jueces que defienden lo indefendible. Excelentes logros de la dinastía K"

- Flor Oviedo

"Fue sobreseído porque está prescripta la acción penal, no porque es inocente. Son dos

cosas distintas"

- Mar Chelita

"Son unos caraduras, otra vez se burlan del pueblo. La causa había prescripto. ¿Para qué armaron el juicio? Los jueces ya sabían esto"

- Liliana Falco

"No da ni para hablar. Tiene otras causas mucho más importantes"

- Gabriel Ramos de los Reyes

