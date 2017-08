Cien días sin clases en Santa Cruz: según un especialista, Macri le transfirió a esa provincia un 70% más que Cristina

Daniel Santa cruz se refirió a la grave situación educativa que afecta a unos 75.000 alumnos; los docentes no logran llegar a un acuerdo

Un especialista en educación sostuvo que Macri transfirió a Santa Cruz más fondos que Cristina

Mañana se cumplirán cien días sin clases en la provincia de Santa Cruz. La grave situación educativa afecta a unos 75.000 alumnos que no solo no volvieron a clases después de las vacaciones de invierno sino que tampoco lo hicieron después de las de verano. Según el especialista en educación Daniel Santa Cruz, que estuvo en el programa Terapia de Noticias de LN+ dialogando sobre el conflicto docente junto a otros especialistas en el tema, el gobierno de Mauricio Macri transifirió a la provincia donde Alicia Kirchner es gobernadora un 70% más que la ex presidenta y cuñada de Alicia, Cristina Kirchner .

Puntualmente, el especialista sostuvo que si se toma en cuenta el período enero-julio de este año, el gobierno nacional transfirió a la provincia de Santa Cruz "6.187 millones de pesos", lo que supera en un 35% a la transferencia que Nación hizo a la provincia el año pasado "y en un 70%" a lo que transfirió Cristina en 2015.

"También aumentó un 40% la coparticipación federal y hubo mucho adelanto de dinero de coparticipación. Gracias a esos adelantos, los docentes de Santa Cruz, hoy, cobraron el salario de junio y el medio aguinaldo", dijo, mientras recordaba que, en marzo, los docentes no cobraron "ni siquiera el salario" y que en abril cobraban en cuotas. Sin embargo, advirtió que el quid de la cuestión es que los docentes "están cobrando el mismo salario que el año pasado", lo que calificó de inadmisible.

Ahondando aún más en el conflicto que envuelve a la provincia, explicó que, en marzo, el gobierno de Alicia Kirchner les ofreció a los docentes un aumento del 3% no remunerativo. "Cuando vuelve Nación como intermediario la última propuesta fue de un 4% remunerativo. Que sea remunerativo significa que dispara otras escalas salariales entonces mejora un poco el sueldo. Es insuficiente... Pero para la provincia era un problema porque si crece el salario formal de los docentes también suben las jubilaciones y ahí tienen que erogar dinero para aumentar las jubilaciones, y el problema que tiene Alicia Kirchner con la intervención de Nación poniendo plata para los salarios docentes es que (...) si les da mucho aumento a los gremios docentes, siempre en toda paritaria de cualquier provincia ordenada la paritaria docente es ordenadora, disciplinadora de otros sectores del Estado. Si le da mucho dinero a los docentes es un efecto dominó". Ello, generaría que "todos los empleados del sector público" reclamen un aumento. "Y a esto lo dicen en Off los propios miembros del gobierno de Alicia Kirchner", remató.

Además, el especialista en educación Flavio Buccino, que también se encontraba en el piso de LN+, indagó: "¿Hay que declarar la emergencia en educación? ¿Hay que llamar al Consejo Federal de Educación para que todos los Ministros de todas las provincias se sienten y resuelvan sobre lo que está ocurriendo con esta jurisdicción?". Tanto Buccino como Santa Cruz coincidieron en una respuesta afirmativa. Buccino, agregó: "Y además poner toda la carne al asador del ministerio de Educación nacional para ver como recuperamos esto que no aprendieron los chicos".

Santa Cruz agregó que esta semana hubo conversaciones "por afuera de la mesa salarial". Y que el gobierno nacional les pide a los docentes de la provincia que "no firmen el acta del 4% remunerativo" pero que por lo menos acepten ese aumento y sigan negociando con los chicos en la escuela. "Yo veo muy dura la posición del gobierno de Alicia Kirchner, como que no está muy interesada en solucionar solo el problema de los docentes...", disparó.

Quien se sumó al debate fue el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, también invitado al programa. "Día que se pierde de clases, día que no se recupera, sobre todo en la escuela pública", arrojó, mientras explicaba que mas allá de la responsabilidad económica de la provincia y de la Nación, "hay una responsabilidad política en términos educativos". "El hecho concreto de que en cien días haya chicos que no vayan a la escuela es inadmisible", concluyó.