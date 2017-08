Los gobernadores redoblan la ofensiva para no ceder recursos

Insistieron en que los fondos que pide Vidal debe ponerlos la Nación

Los gobernadores del PJ redoblaron ayer la ofensiva para evitar una pérdida de recursos como consecuencia del reclamo de la provincia de Buenos Aires, expresado por la gobernadora María Eugenia Vidal, ante la Corte Suprema.

En un operativo bien coordinado, siete de los doce mandatarios que participaron anteayer en la cumbre de la Casa de Entre Ríos en la Capital Federal salieron ayer a ratificar el rechazo a una cesión de fondos.

El eje argumental compartido es que un eventual incremento de recursos a la provincia de Buenos Aires no debe surgir de una pérdida de fondos por parte del resto de los distritos, sino de un nuevo reparto entre la Nación y la totalidad de las provincias. El planteo de María Eugenia Vidal se basa en el techo que se le puso al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que hace que todas las provincias reciban más recursos que Buenos Aires. "No estamos dispuestos a ceder ni un peso, porque lo necesitamos", enfatizó el gobernador tucumano Juan Manzur, en declaraciones reproducidas por la agencia DyN.

En la misma línea, Carlos Verna (La Pampa) pidió que la compensación la haga la Nación. "Es verdad que hoy Buenos Aires es la que menos fondos recibe, pero la plata la tiene que poner Nación y no las provincias", dijo. Domingo Peppo (Chaco) advirtió que de prosperar el reclamo de Vidal habría "un verdadero problema" para su distrito, que podría enfrentar una situación de "emergencia". Puntualizó que Chaco debería ceder 3500 millones de pesos. Uno de los más duros fue Sergio Casa (La Rioja). "La Argentina no se agota en la General Paz y la provincia de Buenos Aires, sino que la comprenden desde Ushuaia hasta La Quiaca", enfatizó más conciliador con la Casa Rosada, Juan Manuel Urtubey (Salta) dijo que el reclamo era justo, pero sostuvo que la "pretensión" de modificar la ley vinculada al Fondo del Conurbano no debe hacerse "a través de un fallo judicial", sino a través del Parlamento.