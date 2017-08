Macri relativizó el alza del dólar y Vidal habló de mandatos de seis años

Compartieron un acto en Bahía Blanca junto con los candidatos de Cambiemos

Vidal y Macri con los cinco principales candidatos del oficialismo. Foto: Cambiemos

La campaña de Cambiemos se trasladó ayer a Bahía Blanca. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal propuso extender el mandato del Presidente a seis años, pero sin reelección consecutiva. Y el presidente Mauricio Macri aseguró que "el problema no es el dólar, sino la inflación" y dijo que "es imposible que en 18 meses el crecimiento haya alcanzado a todos".

El jefe del Estado volvió a criticar a la ex presidenta Cristina Kirchner: "Plantean soluciones, pero por qué no las aplicaron cuando gobernaron". Macri y Vidal volvieron a pedir el voto para las PASO del 13 de agosto próximo. La visita a Bahía Blanca buscó asegurar el voto de Cambiemos en grandes centros urbanos de la provincia.

"No hay pueblo chico para nosotros, cada bonaerense importa para el cambio", dijo la gobernadora que protagoniza la campaña bonaerense. En un acto en el Club Bahiense del Norte, manifestó su "orgullo" por sus candidatos y dijo que "no tienen nada que ocultar", en un tiro por elevación a Cristina Kirchner que hace campaña sin hacer actos ni declaraciones para no alimentar su mala imagen en las encuestas.

"Estoy con un equipo de lujo que me da orgullo: Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, (Héctor) Toty Flores, Guillermo Montenegro y otros", dijo Vidal al presentarlos. "Ellos los pueden mirar a los ojos como yo, no tienen nada que ocultar, no tienen que esconderse", aseguró la mandataria.

En un reportaje a Radio La Red, Vidal propuso extender los mandatos de Presidente y gobernador a seis años, pero sin reelección. "Soy de las que cree que con seis años alcanza, que no hace falta reelegir; que con seis años uno puede mostrar perfectamente lo que puede hacer como Presidente o como gobernador", aseguró. Y señaló que habría que tener una elección legislativa de medio término a los "tres años, en la mitad del mandato" con el propósito de obtener la "aprobación o no" de la gestión.

Macri se había manifestado en contra de tener elecciones cada dos años. La discusión es abstracta porque para concretar cualquiera de esos proyectos se necesita reformar la Constitución que prevé en los artículos 50 y 56 que los diputados y los senadores se renuevan cada dos años. Y para reformar la Constitución se requieren los dos tercios de los votos del Congreso.

Macri también opinó que el problema no es el dólar, sino la inflación. "La inflación te estafa, los vivos se aprovechan... Nos mintieron cuando nos dijeron que un poquito de inflación estaba bien", dijo, en otra critica a los Kirchner.