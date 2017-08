Christy Lake: "El rol de RR.HH. es motivar a las personas para que muestren su mejor versión"

Christy Lake

VP de Personas y Cultura en Medallia

Profesión: Lic. en Ciencias Políticas. Universidad de Connecticut

Origen: Estados Unidos

Después de casi 10 años trabajando en HP llegó a ser directora mundial de RR.HH. del área de Sistemas Personales

En The Home Depot trabajó cinco años y llegó a ser directora del equipo de fusiones y adquisiciones de Recursos Humanos

El momento más embarazoso de su carrera profesional es parte de su presentación, que está colgada en la web de Medallia, empresa en la que es vicepresidenta del área de Personas y Cultura. Esta información, que muchos desearían esconder bajo la alfombra, no sólo es compartida por Christy Lake, sino también por los otros líderes de esta misma organización pionera en sistemas de experiencia de usuario. Parece un dato menor, pero es una forma de honrar la cultura innovadora que la empresa pretende crear y cuyos secretos de cómo alcanzarla son relatados por Lake.

Dentro de Medallia, empresa que está en la Argentina desde 2011, tiene 1100 empleados a nivel mundial y está en la búsqueda de 30 posiciones para aumentar su plantilla en este país, "promovemos tomar riesgos, permiso para fallar, aprender del error, enseñar a otros y mejorar. Permitir esto es realmente muy importante para crear un ambiente que facilite la innovación. Por eso, necesitás tener managers que digan: "¡Ay, Dios! Cometí este terrible error" o "probé esto y no funcionó" y compartan las experiencias personales en las que fracasaron y qué aprendieron de la situación, para mostrar que equivocarse está bien", explica.

Antes de Medallia, fue jefa global de Recursos Humanos en Hewlett-Packard (HP), donde era responsable de la consultoría de RR.HH., la planificación de los empleados, la gestión de talentos, recompensas totales, y aprendizaje y desarrollo de las personas en el área de Sistemas Personales. A partir de su experiencia en empresas que aspiran a innovar constantemente, Lake transmite aquellas lecciones sobre cómo acompañar a las personas para que saquen su mejor versión, aspecto clave para hacer crecer cualquier negocio.

En plena búsqueda

"A la hora de reclutar queremos reforzar la cultura que tenemos"

La sede argentina de Medallia está en búsqueda de talentos, un gran desafío para la empresa. Durante el proceso de reclutamiento, esperan que el perfil de los candidatos esté alineado con la cultura de la organización. Esto es tan importante como los conocimientos técnicos que presente. "Somos muy selectivos y suele ser difícil encontrar a alguien que creemos pueda ser bueno para Medallia, pero nuestros equipos vienen creciendo año a año y esperamos seguir así", dice Lake.

Desde el inicio

"La forma en que las personas viven los valores de la empresa crea el ambiente"

Para reforzar una cultura innovadora, no sólo se trabaja con las personas que son parte de la empresa, sino también con quienes están dispuestos a unirse. "Antes de ingresar a la empresa, evaluamos el conocimiento que los candidatos tienen sobre sus propias debilidades y fortalezas, y sobre los aprendizajes que obtienen de las malas experiencias. Si no tenés conciencia sobre estos aspectos hay menos posibilidades de lograr un aprendizaje continuo", sostiene.

Foco en la cultura y las personas

"Tenemos reuniones para hablar de las cosas que no salieron bien"

Lake sostiene que, especialmente, en la industria del software, donde continuamente se están pensando nuevos productos y se requieren nuevas capacidades, la apertura al cambio y el arriesgarse a probar es fundamental.

"Una empresa innovadora empieza con la cultura y los empleados. Es increíblemente difícil crear una cultura innovadora a menos que generes un ambiente que lo permita y nosotros alentamos mucho eso. Tenemos reuniones generales con todo el equipo para hablar sobre las cosas que no salieron bien, ver dónde nos equivocamos y mantener eso presente para mejorar y aprender", describe.

Qué atenta contra la innovación

"Lo peor que podés hacer es crear una cultura del miedo"

Si existe el miedo de equivocarse en el trabajo, de los jefes, de que griten o humillen en público, de decir algo y que la gente piense que no es inteligente, entonces no se dice ni se propone nada nuevo. "Eso es lo peor que le podés hacer a la innovación. La gente no se va a arriesgar si no se siente segura. Cuando tenés seguridad psicológica, tu cerebro funciona de otra forma y está más dispuesto a pensar. Cuando tenés miedo de perder tu trabajo, sólo vas a operar de forma lineal y nunca vas a pensar más allá. Eso es malo para los negocios", afirma.

Diversidad

"Hay más oportunidades para la innovación cuando tenés distintas perspectivas"

"Al momento de armar equipos buscamos diversidad para obtener resultados diferentes y mejores que cuando todos ven desde una misma perspectiva. Tenemos personas con experiencias y bagajes distintos, que estudiaron diferentes cosas y vienen de diversas industrias. Eso hace grandes equipos", asegura.

El rol de RR.HH.

"Tiene una función cada vez más importante"

Recursos Humanos solía ser el policía de la organización. Decidía a quién contrataba, a quién echaba y todo se trataba de eficiencia y productividad. Eso no es más así porque ahora cada empleado controla su propio destino y cruza la calle y busca un nuevo empleo. El rol de RR.HH. es motivar a las personas para que muestren su mejor versión", argumenta.