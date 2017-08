Ida y vuelta

Me voy para estar con mis hijos

Estimada Kirón. Soy León. Quisiera saber qué me depara el futuro ya que tengo una mudanza al exterior en vista, con muchas ganas y toda la energía puesta en eso. Mis hijos se fueron y me siento solo, cerca de ellos creo que estaré mejor. No fui un papá demasiado presente y eso ahora me pesa en el alma. Me voy para estar con ellos. Soy nacido el 22/02/50 a las 3 horas am en Buenos Aires. Desde ya muchas gracias, hasta pronto. León

Hola León. El cambio que vas a hacer en tu vida será profundo, duradero y fundamental. Coincidirá con Saturno en tu Ascendente, ya que tenés Ascendente en Capricornio, lo que hace que tu función paterna sea esencial en tu destino, tal vez porque vos mismo no tuviste un padre muy presente. Seguramente lo hiciste bien, lo que sucede es que la culpa, la sensación de no haber cumplido con tus obligaciones, es algo habitual con tus energías. Como para Piscis será una buena época creo que te irá muy bien, aunque probablemente al comienzo te cueste. Abrazo y buena suerte. Kirón

Los años no vienen solos

Soy Carla, nací el 31/08/1943 a las 06,32am. Me gustaría saber algo sobre mi carta natal y si ves alguna cosa importante en relación con mi salud que está más o menos. Es que los años no vienen solos, Kirón. Muchas gracias. Carla

Hola Carla. La salud es un tema recurrente en tu vida ya que no sólo sos de Virgo sino que tenés muchos planetas en ese signo y justamente es el signo de la salud. Orden es lo esencial para mantenerte bien. Rutina. Método. Dieta, ejercicio, horarios fijos. Júpiter va a dejar en breve tu Casa II -el cuerpo- y al pasar a tu Casa III vas a sentirte liberada, activa. Viajar, divertirte, estudiar algo, salir con amigas va a hacerte bien a la mente y con eso el resto se ordenará. Un cariño. Kirón

Surfear el año

Hola Maestra, consulto porque necesito orientar mi energía y mis planetas soy Virgo con ascendente en Cáncer. Últimamente vengo sin poder organizar mi entorno. Te paso día exacto de mi nacimiento, el 6 de setiembre hora 3 de la madrugada de 1963. Quería saber si podré surfear este año. Gracias. Adri

Hola Adri. Viene un cambio fundamental para los primeros meses del año que viene. Saturno está en tu Casa VI, el orden, y cuando pase a VII vas a tener novedades sentimentales y, a la vez, el desorden se ordena. Claro que lo vas a surfear, la diferencia es que no lo vas a hacer sola. Beso grande. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o ingresar a www.kiron.com.ar