Los argentinos en el Mundial de Atletismo: de los tres nulos de Dahlgren a la mejor marca de Paris

La lanzadora de martillo quedó eliminada, mientras que el mediofondista terminó séptimo y no accedió a la próxima rueda, pero se mostró contento por el desempeño

Dahlgren terminó con tres nulos y quedó eliminada del Mundial de Atletismo. Foto: AP

LONDRES.- La delegación argentina comenzó su participación en el Mundial de Atletismo con dos de sus integrantes programados en el mediodía londinense, la mañana de nuestro país: Jennifer Dahlgren quedó eliminada en el Grupo B de lanzamiento de martillo femenino, mientras que Leandro Paris finalizó séptimo en el heat 2 de la clasificación de los 800 metros.

Dahlgren, lesionada en su mano izquierda en la entrada en calor, lanzó tres nulos, por lo que compartió el último lugar de su grupo junto a la canadiense Jillian Weir. "Ahora me iré a competir a un club de Alemania, para cambiar de aire, y después pensaré cómo sigo. Todavía no definí si estaré en Tokio 2020", confesó, en diálogo con LA NACION. La posibilidad de un retiro cercano está latente, tras las últimas malas experiencias en Juegos Olímpicos y Mundiales.

Paris, por su parte, se mostró contento por su desempeño, más allá de haber terminado en el séptimo lugar de la clasificación y no poder avanzar a semifinales. "El objetivo era bajar mi marca personal y lo logré. Me sirve para sumar experiencia, competir contra los mejores y mejorar para lo que viene. Tengo 22 años y mucho por delante", analizó.

Paris tuvo un tiempo de 1m47s09/100 (mejor tiempo personal), por lo que quedó a dos segundos de los tres atletas que lograron avanzar a la siguiente etapa.

"Se dio lo que esperaba. De Londres me llevo mucho de la concentración con la que viven los otros atletas. Fue una carrera muy lenta al principio, y todos se lanzaron en velocidad en los últimos metros. Es algo que me puede servir para futuras competiciones. Mi Mundial pasaba por otro lado, por el de la experiencia, el de bajar mi marca en un torneo así. Con los demás vi una diferencia técnica y física, un poco de cada cosa. Me falta un poco más de carrera, de experiencia. Este año venía haciendo 1m48s y llegué al Mundial y bajé mi marca del año pasado. Influyó la atmósfera, la calidad de la carrera y el nivel de los competidores", analizó.

A los 22 años, Paris tuvo su primera experiencia mundialista, tras conseguir la medalla de oro en el Sudamericano de Asunción, realizado en junio. Promesa del atletismo nacional, ahora buscará asentarse en la elite y dar el salto para Doha 2019.