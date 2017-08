"Los papeles de Boudou eran todos espurios", aseguró la fiscal que apelará el fallo

Además, la magistrada Stella Maris Scandura aseguró que el ex vicepresidente "no fue absuelto" y que tanto él como su novia fueron cómplices

La demora de la Justicia salvó a Boudou ante su primer juicio. Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi

Ayer, la justicia argentina le dio un respiro al ex presidente Amado Boudou. El Tribunal Oral Federal N° 1 sobreseyó por prescripción al ex funcionario en la causa como partícipe de "falsedad ideológica de un documento público" por la venta de un auto. Hoy, la fiscal Stella Maris Scandura confirmó que apelará ante la cámara de casación la sentencia y ratificó que los papeles presentados en el trámite eran "todos espurios".

La fiscal Scandura aseguró que en las presentaciones que hizo ante el Registros del Automotor y la justicia, Boudou "no tenía ninguna documentación que acreditara la adquisición de ese vehículo" cuestionado, una cupé Honda CRX Del Sol, de 1992.

"El auto fue entregado por el titular en Mar del Plata, en una concesionaria, es lo único que sabemos", añadió la fiscal y recordó que "supuestamente en el año '93, cuando se había casado", Boudou vivía en esa ciudad en casa de sus padres. Además, en diálogo con radio Mitre, Scandura señaló que "todo lo que presentó en el Registro [Automotor, para asentar la transferencia del coche], todos los formularios eran todos espurios, todos falsificados".

Incluso, apuntó que "en el 08, figuraban en observaciones que no se presentaban cédula, ni título del automotor porque estaban extraviados". Y remarcó: "Todas las actas notariales eran falsas".

Según la fiscal, Boudou "acá no fue absuelto, la única absuelta y vamos a ver los argumentos" fue María Graciela Taboada, quien se desempeñaba como jefa del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, por entender que no se acreditaron los delitos en su contra. En ese marco, también sostuvo que el ex presidente Boudou y su novia "fueron cómplices primarios porque abonaron todo para que esto se concretara".

Agencia DyN