A través de un holograma, Florencio Randazzo se presentó en dos ciudades en simultáneo

El precandidato a senador por Cumplir se reunió con jóvenes de Mar del Plata y La Matanza al mismo tiempo; dio un duro discurso en contra de Cambiemos

Está pero no está. El precandidato a senador por Cumplir en la provincia, Florencio Randazzo , estrena hoy una tecnología llamativa para la campaña: estará presente en dos lugares al mismo tiempo a través de un holograma.

El ex ministro del Interior se encuentra con unos 3000 jóvenes en el hotel 13 de julio en Mar del Plata, pero, al mismo tiempo, comparte una charla con 350 personas en el Centro Cultural Valentín Barros en la localidad de La Matanza.

"Se ve raro, ¿no?", dijo Randazzo al comenzar la charla a través del holograma. "Esto es parte del futuro -señaló, sobre esa tecnología-. Podemos estar presentes en varios lugares a la vez". La tecnología de hologramas fue utilizada por el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon en las últimas elecciones de Francia de este año.

El ex ministro del Interior planteó un duro discurso contra la gestión de Cambiemos. "Es un gobierno que tienen funcionarios del estado que no cree en el estado. Esta forma de concebir el estado, de administrar el gobierno, ha hecho que en realidad la situación se haya hecho muy compleja".

El ex ministro del Interior apuntó principalmente contra la política económica de la gestión de Mauricio Macri. "La inflación le ha ganado al salario. Han abierto las importaciones con una absoluta insensibilidad, sin entender que cuando ingresan productos de afuera, se cae la producción nacional y se rompe el tejido social", remarcó Randazzo y añadió: "A los comerciantes le subieron los costos y le bajaron las ventas".

Tanto en Mar del Plata como en La Matanza, el publico que acompaño a Randazzo estaba compuesto, en su mayoría, de jóvenes. El desempleo también fue uno de sus ejes en un discurso. "Los que no tienen trabajo sienten que no van a poder conseguirlo y los que lo tienen, tienen miedo de perderlo". Y agregó: "Es un gobierno que cree que va a solucionar el desempleo con los palos de la policía".

El candidato por el peronismo, sostuvo que el gobierno debería tener una mayor amplitud a la hora de escuchar los problemas de la gente. "El gobierno debería estar atento a los reclamos de la sociedad. Si lo hiciera vería que hay mucha gente que no llega a fin de mes, que no puede pagar las tarifas, que se siente cada vez más insegura", señaló Randazzo y sentenció: "Ha perdido todo tipo de sensibilidad frente a lo que le ocurre a la sociedad y no ha tomado ninguna decisión a favor de los sectores mas humildes".

"Nosotros tenemos una visión de crecimiento de inclusión. No creemos en un estado que garantice privilegios en vez de derechos. Por eso creamos nuestro espacio político dentro del peronismo venciendo muchos obstáculos. Construimos una oposición seria y vinimos para quedarnos. Vamos a ser una alternativa de cara al 2019, no vinimos a buscar cargos", explicó el líder de Cumplir.

En su discurso, Randazzo también tuvo tiempo para defender su gestión al frente del ministerio del Interior. "Nosotros podemos hacer promesas porque cumplimos cuando estuvimos. Yo cumplí con el DNI, con el pasaporte, con la SUBE y con la mayor transformación del sector ferroviario ne la historia de la Argentina".