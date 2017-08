El presidente fue a Gualeguaychú a respaldar a Atilio Benedetti, uno de los tres precandidatos a diputado nacional que competirá en la interna de Cambiemos en Entre Ríos

El presidente visitó Gualeguaychú para respaldar a Atilio Benedetti, precandidato a diputado nacional. Foto: Prensa Cambiemos

A una semana de las PASO, la campaña se intensifica y, además del timbreo, el gobierno sigue recorriendo el país. De visita en Gualeguaychú, el presidente Mauricio Macri participó en un acto de Cambiemos y apuntó contra el kirchnerismo. "En vez de copiar las formas, los discursos y las fotos, ¿por qué no nos copian y dicen la verdad?", disparó el presidente.

"Cuando escucho a aquellos que gobernaron durante los últimos 25, o 30 años, decirnos que ahora tienen las soluciones, que tienen propuestas, no puedo creer que tengan semejante caradurez", subrayó el mandatario en el pasaje más enfático de su discurso en el Club Central Entrerriano. "¿Por qué no lo aplicaron cuando fueron gobierno, qué hicieron todos los años que fueron gobierno, por qué nos mintieron, por qué nos estafaron, por qué no dijeron la verdad?", completó.

Macri fue a Gualeguaychú a respaldar a Atilio Benedetti, uno de los tres precandidatos a diputado nacional que competirá en la interna de Cambiemos en Entre Ríos. El postulante también tiene el apoyo del ministro Rogelio Frigerio , también presente en el Club Central Entrerriano. El oficialismo nacional tiene tres listas en la provincia que gobierna el peronista Gustavo Bordet. Además de la lista de Benedetti apoyada por Macri, compiten la nómina de Gracia Jaroslavsky (hija de César "Chacho" Jaroslavsky) y la de Alejandro Carbó. Entre Ríos renovará cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Macri contra el kirchnerismo: "En vez de copiar formas y discursos ¿Por qué no nos copian y dicen la verdad?". Foto: Prensa Cambiemos

El Presidente también se refirió a la economía del país y pronosticó: "Vamos a llegar a octubre con la menor inflación en ocho, nueve años". Y agregó: "No sólo crece el campo; crece la industria, el turismo y crece la construcción".

Como viene haciendo en actos en varias provincias, en su discurso Macri incluyó pedidos para el gobernador local, en este caso Bordet, uno de los mandatarios peronistas que encabeza el reclamo de las provincias gobernadas por el PJ por no ceder recursos a manos del gobierno bonaerense por el reclamo de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.

"Le pido al gobernador que empuje, porque Entre Ríos no adhirió a la Ley Pyme", reclamó el Presidente, quien también pidió la adhesión provincial al nuevo régimen de accidentes de trabajo.

Agencia Télam