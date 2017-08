El Super Rugby tiene un nuevo campeón: Crusaders venció a Lions y consiguió su octava estrella

El conjunto de Nueva Zelanda se impuso 25-17 en Johannesburgo y festejó luego de nueve años; los sudafricanos siguen sin poder ganar el título

Crusaders campeón del Super Rugby 2017. Foto: Reuters

JOHANNESBURGO, Sudáfrica.- Crusaders se despega en la lista de los máximos ganadores del Super Rugby. El equipo de Nueva Zelanda consiguió este sábado un nuevo título en este campeonato, el octavo en su historia, tras vencer 25-17 a Lions. Jugó en el tradicional Ellis Park de Johannesburgo y se mostró ampliamente superior a su rival, que terminó con un expulsado.

Crusaders no ganaba un título desde 2008. Había conseguido consagrarse en los viejos Super 12 o Super 14, en los años 1998, 1999, 2000, 2002, 2005 y 2006. Esta vez aprovechó sus grandes momentos de juego y terminó apoyando tres tries en el in-goal rival para quebrar el partido. Fueron Tamanivalu, Goodhue y Read quienes consiguieron las conquistas.

La primera parte del partido fue fundamental para Crusaders. Logró defenderse de las embestidas de Lions y lastimó cada vez que atacó. Tamanivalu apoyó el primer try tras una gran defensa de Kieran Read. Unos minutos después, Goodhue apoyó el segundo completando una jugada de varias fases y grandes pases, sobre todo de los forwards.

El partido se quebró cuando, a un minuto y medio del final del primer tiempo, Kwagga Smith (Lions) vio la roja. Golpeó a Havili cuando el hombre de Crusaders estaba saltando para quedarse con la pelota. El árbitro no dudó en expulsarlo por su jugada peligrosa.

El segundo tiempo arrancó con Crusaders en ataque y un nuevo try. Fue Read quien ingresó por el medio de los palos tras una nueva jugada bien armada por los hombres de Nueva Zelanda. Parecía que terminaba en goleada para los campeones, pero Lions se acercó en el final con tries de Marx y Courie para dejar el 25-17 final.

Lions 17-25 Crusaders

Lions: Andries Coetzee; Ruan Combrinck, Lionel Mapoe, Harold Vorster, Courtnall Skosan; Elton Jantjies, Ross Cronje; Ruan Ackermann, Kwagga Smith, Jaco Kriel (C); Franco Mostert, Andries Ferreira; Ruan Dreyer, Malcolm Marx y Jacques van Rooyen.

Ingresaron: Rohan Janse van Rensburg, Lourens Erasmus, Faf de Klerk, Johannes Jonker, Corne Fourie, Armand van der Merwe, Cyle Brink y Sylvian Mahuza.

Crusaders: David Havili; Israel Dagg, Jack Goodhue, Ryan Crotty, Seta Tamanivalu; Richie Mo'unga, Bryn Hall; Kieran Read, Matt Todd, Jordan Taufua; Sam Whitelock (C), Scott Barrett; Owen Franks, Codie Taylor y Joe Moody.

Ingresaron: Mike Alaalatoa , Mitchell Drummond, Wyatt Crockett, Pete Samu, Luke Romano, Ben Funnell y George Bridge.

Puntos:

Primer tiempo: 7' Try de Tamanivalu convertido por Mo'unga (C), 11' Try de Goodhue (C), 27' Penal de Jantjies (L), 40' Penal de Mo'unga (C). Resultado parcial: 15-3 arriba Crusaders.

Segundo tiempo: 3' Try de Read convertido por Mo'unga (C), 13' Penal de Mo'unga (C), 23' Try de Marx convertido por Jantjies (L), 32' Try de Corne Fourie convertido por Jantjies (L).

Expulsado: PT: 38' Kwagga Smith (L).

Arbitro: Jaco Peyper