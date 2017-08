Mundial de atletismo. Leandro Paris llegó para sumar experiencia y se fue con su mejor marca

Pese a salir séptimo entre ocho participantes y que no pudo avanzar en los 800 metros, superó su mejor registro con un tiempo de 1m47s09/100

Leandro Paris en el Mundial de Atletismo. Foto: Oscar Muñoz Badilla

LONDRES.- Leandro Paris se retiró del Estadio Olímpico con una sonrisa, pese a terminar séptimo entre ocho competidores en la segunda prueba de la clasificación y no poder avanzar a la semifinal de los 800 metros. "El objetivo era bajar mi marca personal y lo logré. Me sirve para sumar experiencia, para competir contra los mejores y así mejorar para lo que viene. Soy joven y tengo mucho por delante", analizó, en diálogo con LA NACION. Paris tuvo un tiempo de 1m47s09/100 y superó su mejor registro (1m47s18/100). El récord argentino sigue en poder de Luis Migueles, con 1m46s01/100, en el meeting de Bratislava de 1986.

"Se dio lo que esperaba. De Londres me llevo mucho de la concentración con la que viven los otros atletas. Fue una carrera muy lenta al principio, y todos se lanzaron en velocidad en los últimos metros. Es algo que me puede servir para futuras competiciones. Mi Mundial pasaba por otro lado, por el de la experiencia, el de bajar mi marca en un torneo así. Con los demás vi una diferencia técnica y física, un poco de cada cosa. Me falta un poco más de carrera, de experiencia. Este año venía haciendo 1m48s y llegué al Mundial y bajé mi marca del año pasado. Influyó la atmósfera, la calidad de la carrera y el nivel de los competidores", analizó.

A los 22 años, Paris tuvo su primera experiencia mundialista, tras conseguir la medalla de oro en el Sudamericano de Asunción, realizado en junio. Promesa del atletismo nacional, ahora buscará asentarse en la elite y dar el salto para Doha 2019.