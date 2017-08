URBA Top 12: El SIC rinde culto a la belleza de lo simple y sigue creciendo

En un duelo de estilos, impuso su mejor ejecución de los fundamentos básicos y le sacó el invicto al CUBA, por goleada: 41-12

Quadri y Morani detienen a Marcos Borghi, pero poco logró hacer CUBA ante un firme SIC. Foto: Hernán Zenteno

En un rincón, un equipo que está revolucionando el rugby de la URBA con un juego multifacético. En el otro, uno que se aferra a sus principios y hace un culto de lo simple. Un duelo de estilos que aparecía aun más atrapante que el hecho de que se enfrentaran el primero y el segundo del Top 12. Al final, fue el SIC el que impuso su quirúrgica ejecución de los fundamentos básicos del rugby para anular la osadía del puntero CUBA y salir victorioso por 41-12.

Así, el local le propinó a su adversario la primera derrota en el campeonato y se acercó a la cima de la tabla, aunque todavía la ventaja de los universitarios sigue siendo considerable (47 unidades contra 37). Más allá de lo numérico, fue un triunfo con puntos de bonus que reflejó el gran momento del equipo de San Isidro, que luego de quedar al margen de los cuartos de final del Nacional de Clubes y de ganar uno de sus primeros cuatro partidos en el certamen de la URBA ahora acumula siete victorias en ocho encuentros, incluida la del clásico frente al CASI. Bajado al líder, quitarle el invicto, son otras muestras de su crecimiento.

"Ganarle al CASI nos dio un envión anímico tremendo, y bajar a CUBA también es tremendo", dijo el medio-scrum Juan Soares Gache, sobrino de Alfredo Soares Gache, un 9 de los Pumas en los años ochentas. "No empezamos muy bien, pero nos mantuvimos enfocados en nuestro objetivo de unir al grupo, porque sabíamos que el año era largo, y en el de disfrutar cada partido", agregó.

Ayer, en una tarde primaveral en Boulogne, los principios del SIC de "obtención, presión y tackle" afloraron en su máxima expresión. Primero anularon la vorágine de CUBA disputándole el breakdown. Después, el conjunto fue disciplinado, todo lo contrario a lo que hizo el rival (18 penales cedidos contra cinco, según el recuento de la nacion). Como si fuera poco, los zanjeros dominaron ampliamente el scrum, formación a partir de la cual consiguieron los dos primeros tries. Finalmente, contaron con una tarde inspirada de su apertura Benjamín Madero.

Aun cuando en la semana, en una entrevista con este diario, varios jugadores de CUBA advertían de la importancia del número 10, éste se lució manejando el partido con el pie, lanzando a los tres cuartos con criterio y, sobre todo, cortándose por el centro de la cancha y generando él solo las últimas tres conquistas del SIC. "Empezamos el año con el objetivo de construir el juego de cero", contó Madero. "Partimos de hacer bien lo simple y vamos agregándole cosas, sin traicionarnos", detalló.

Sólo al final del primer tiempo logró CUBA mostrar algunos destellos del juego que lo había llevado a ser puntero invicto del Top 12. Cuando Felipe Aranguren o Lucas Maguire ponía adelante al equipo, los tres cuartos conseguían superioridad numérica y los off-loads cobraban sentido. Así marcaron dos lindos tries, moviendo la pelota de una punta a la otra. Pero sin la posesión, fueron desordenados, y los cambios posicionales y los embates desde distintos sectores de la cancha quedaron minimizados a arrestos desesperados ante el orden que mantuvo el SIC.

"No nos salieron las cosas", resumió Nicolás Quadri. ¿Cómo hacer que esta derrota sea nada más que un tropiezo? "Hay que seguir laburando como todo el año: lunes, martes, jueves y sábados", respondió el veterano pilar de CUBA.

Para el SIC, la meta ahora es mantener el progreso. Este partido apenas marcó el comienzo de la segunda rueda y nadie quiere desgastarse por demás ni explotar antes de tiempo. "Ahora empieza a ser más mental que físico", analizó Madero. "El año es larguísimo y se nota. Por suerte tenemos un plantel grande: la rotación es fundamental. Cada vez se hacen más importantes los detalles", destacó.

Ganó el clásico y le sacó el invicto a CUBA. En la belleza de lo simple, el SIC sigue creciendo.

Los números de la 12da. fecha:

Resultados: Atlético del Rosario 24 vs. Hindú 41; SIC 41 vs. CUBA 12; La Plata 29 vs. San Luis 17; Belgrano 36 vs. CASI 35; Regatas 18 vs. Pucará 19; Alumni 39 vs. Newman 27.

Posiciones: CUBA, 47 puntos; SIC, 37; Pucará, 35; Alumni, 33; Belgrano, 31; Hindú, 27; Newman, 26; La Plata, 23; San Luis, 20; Regatas, 17; Atlético del Rosario y CASI, 16. Próxima fecha: Hindú - Newman; Pucará - Alumni; CASI - Regatas; San Luis - Belgrano; CUBA - La Plata; Atlético del Rosario - SIC.