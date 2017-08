Presente y futuro de Star Wars

Antes de emprender el viaje hacia galaxias muy, muy lejanas, la primera certeza que tenemos del mundo de Star Wars es femenina. Una mujer, la californiana Kathleen Kennedy, es la máxima autoridad de Lucasfilm. El primer nombre que aparece debajo de ella en el organigrama de la compañía es el de la británica Lynwen Brennan, que es al mismo tiempo general manager de Lucasfilm y presidenta de Industrial Light & Magic, cuyo nombre aparece en casi todas las grandes producciones de Hollywood como artífice de los más complejos e innovadores efectos visuales y sonoros.

A mediados de julio, en la imponente sala cinematográfica conocida como Main Theatre, que los estudios Disney poseen en Burbank, California, Brennan y otros tres ejecutivos de Lucasfilm conversaron con un grupo de medios internacionales (entre ellos, LA NACION) sobre el presente y el futuro de la firma que George Lucas le vendió a Disney a fines de octubre de 2012 por 4050 millones de dólares.

Dos de esos tres ejecutivos también eran mujeres: Carrie Beck, una de las responsables del departamento de animación, y Diana Williams. El único hombre del grupo era Pablo Hidalgo, que comparte con Williams responsabilidades ejecutivas en un espacio que distingue claramente a Lucasfilm del resto de los grandes nombres de la industria del entretenimiento global. Beck, Williams e Hidalgo integran el núcleo ejecutivo de lo que se conoce como storygroup.

"Nos encargamos de proveer los puntos de conexión entre todas las actividades creativas de la compañía. Lo que tratamos de asegurar en todo momento es que ninguna de esas manifestaciones, expresadas cada una de ellas en libertad, dejen de ser auténticamente fieles a nuestra marca", dijeron casi a coro. "Compartir un puñado de valores comunes es lo que le da un sentido integrador pleno a todo lo que hacemos aquí", sintetizó Brennan.

De las voces femeninas que hicieron la exposición se desprende un dato esencial: esta suerte de control de calidad completo parece imprescindible para garantizar la coherencia y la unificación de todo lo que funciona en el mundo con el sello de Star Wars. Una marca que obtuvo en 2016 sólo en concepto de ingresos por licencias y merchandising nada menos que 262.900 millones de dólares. En esa bolsa de proporciones casi inconcebibles entran producciones de cine y de TV, videojuegos, series animadas, publicaciones, ejercicios de realidad virtual y aumentada, servicios de elaboración y puesta en funcionamiento de efectos visuales y sonoros, más la transformación de cualquier objeto de la vida real y cotidiana en un componente de este mundo de fantasía.

Con semejante alcance de miras, nadie debería sorprenderse por la aparición casi permanente de novedades relacionadas con el mundo Star Wars. Lo que inmediatamente podría verse como una deliberada operación de marketing para mantener viva la atención por la marca funciona, en realidad, como algo natural, intrínseco al tamaño de estos emprendimientos.

Alcanza con tomarse el nada dificultoso esfuerzo de compilar cada semana esas novedades para tener una idea del estado en el que actualmente funciona el mecanismo. Veamos en este sentido lo que ocurrió durante los últimos siete días, resumido en tres puntos clave por la prensa de Hollywood.

Primero, la confirmación de un nuevo guionista para el Episodio IX, cuyo estreno está previsto para fines de mayo de 2019. Será el británico Jack Thorne, experimentado creador de varios ciclos y series de TV en el Reino Unido, que corregirá o agregará material a todo lo hecho hasta ahora por el director Colin Trevorrow y el autor Derek Connolly. Se espera que la producción de este episodio (¿final?) de la gran arquitectura narrativa iniciada hace 40 años por Lucas se ponga en marcha en enero próximo, un mes después del estreno del Episodio VIII: Los últimos Jedi. En la Argentina eso ocurrirá el 14 de diciembre.

Segundo: un recuerdo hacia la añorada Carrie Fisher se convirtió en involuntario anticipo de la trama de Los últimos Jedi, que Lucasfilm trata de mantener en secreto bajo siete llaves hasta fin de año. "La despedida de Carrie en esta película será sorprendente. Y lo hermoso de esta saga es que ella sigue viva allí. En un sentido lo hará para siempre", adelantó a la cadena estadounidense ABC John Boyega, el actor que interpreta a Finn, el humano integrante de los stormtroopers que desertó para sumarse a la resistencia.

Antes de fallecer, en 2016, Fisher llegó a participar del rodaje completo del Episodio VIII, que la mostrará en su aparición póstuma para el cine. "La princesa Leia fue desde el principio un personaje modélico en la saga y cumplió un papel propio de una gran líder. Ésta es la demostración de que siempre hubo en Star Wars personajes femeninos poderosos y atrayentes. No es algo que nos llame la atención solamente en la actualidad. Siempre funcionó así", señaló Brennan en el coloquio con la prensa internacional realizado en el Main Theatre de los estudios Disney.

La ejecutiva aludió al lugar preferencial que ocupan las aguerridas Rey (Daisy Ridley) y Jyn Erso (Felicity Jones), respectivamente, en El despertar de la fuerza y Rogue One, las dos últimas películas que se sumaron a la saga de Star Wars. No deberíamos hablar, por ejemplo, de un dato conectado a la afirmación creciente de la diversidad, sino, en palabras de Brennan, "de la opción que toda la vida tuvo Lucasfilm de contar nuestras historias desde una perspectiva amplia y con múltiples miradas". Carrie Beck redondeó ese manifiesto en favor de la diversidad: "Star Wars no es para algunos: es para todos".

El tercer dato de la semana es la interpretación que Variety hizo de unas palabras de Woody Harrelson, uno de los protagonistas de la embrollada película sobre la vida del juvenil Han Solo. "Alden Ehrenreich es un gran actor y un gran tipo, con un enorme sentido del humor. Creo que esta película podría ser una de las más divertidas de la saga", señaló. Variety conectó estos dichos con el recuerdo de que Harrison Ford interpretó a Han Solo en la película original de 1977 sobre todo como un gran personaje humorístico.

De esa intención tal vez surgió la decisión original de Lucasfilm de convocar a Phil Lord y Christopher Miller para dirigir esa película. Sin embargo, con buena parte de la película ya hecha, el dúo quedó afuera por desacuerdos irreconciliables con el estudio. El nuevo director es Ron Howard. ¿Se cumplirá el vaticino de Harrelson? Esa certeza depende de lo que determine la mujer que decidió despedir a Lord y Miller. Es Kathleen Kennedy, la máxima autoridad de Lucasfilm.