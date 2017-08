Lo que viene: 6/8 al 12/8

Los recomendados de la redacción

12

nominaciones

tienen las películas Gilda y La larga noche de Francisco Sanctis a los premios Condor que se entregarán mañana.

11

de octubre

será el estreno de la nueva versión del clásico televisivo de la década del 80 Dinastía. Estará protagonizada por Elizabeth Gillies.

117

dólares

es el promedio de las entradas de U2 en su actual gira. La ubicación campo en La Plata costará US$ 131

Cine

Un clásico de Maupassant

Una mujer, una vida Film francés de Stéphane Brizé Estreno del jueves"La vida no es nunca ni tan buena ni tan mala como suele creerse", concluía Guy de Maupassant en Une vie, su célebre novela, publicada en 1883, que fue leída como gran parte de su obra por decenas de generaciones de franceses y que ahora llega, como tantas de sus obras, nuevamente a la pantalla. Seguramente el director Stéphane Brizé(el mismo de La ley del mercado) habrá sido uno de aquellos lectores y por lo mismo habrá querido deliberadamente evitar la tentación del drama fácil que suele asociarse con las historias del maestro del naturalismo. Su visión de Une vie sortea los momentos de mayor intensidad dramática y prefiere detenerse en los pequeños detalles que transcurren entre uno y otro de esos momentos porque está convencido de que la complejidad está más en lo que no se dice que en lo que no se muestra, como le han reclamado algunos de sus críticos. Ha atendido, claro, que lo más sustancial es que en la historia de esta mujer -que abarca, como promete el título, una vida entera-, lo dramático esté suficientemente expuesto para no sustraerle información al espectador. Y además, confía en cuanto pueden aportar los actores especialmente Judith Chemla, a cargo del personaje central, que ha sido considerada una verdadera revelación.

Una mujer, una vida

Film Francés de Stéphane Brizé

Estreno del jueves

Fernando López

Televisión

Normal: ¿eso qué es?

Atypical es una comedia de ocho episodios con ciertas pinceladas oscuras. Es la historia de una familia en la que Sam, el hijo de 18 años, sufre una variedad de autismo que no le impide mantener su independencia y valerse por sí mismo sin inconvenientes. El personaje de Sam es gracioso y ocurrente, y se aleja del estereotipo que encasilla a quienes padecen autismo como seres antisociales o genios capaces de proezas intelectuales increíbles. Sam decide que a su edad es tiempo de tener una novia y le comunica a su familia su intención de empezar algunos cambios en su vida para conseguirlo. Las reacciones de sus parientes son diversas, desde las de quienes no pueden abandonar actitudes sobreprotectoras extremas, hasta los que se mantienen absolutamente ajenos al proceso que encara el muchacho. Detrás de estas situaciones, graciosas o incómodas, se mueve el interrogante de fondo acerca de cuál es el límite entre lo normal y lo que no lo es. La responsable de la serie es Robia Rashid, una de las creadoras, guionista y productora de How I Meet Your Mother. El elenco está encabezado por Jennifer Jason Leigh, que interpreta a la madre de Sam; Keir Gilchrist, el chico autista; Michael Rapaport, que es el padre; Brigette Lundy-Paine, que es la hermana, Casey; y Amy Okuda como Julia, la terapeuta que atiende al joven.

Atypical

Desde el viernes 11, disponible la temporada completa en Netflix

Ricardo Marín

Música

Homenaje a Spinetta

"Aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor... Mañana es mejor". El verso de "Cantata de puentes amarillos", el tema escrito por Luis Alberto Spinetta en 1973, ha dejado una de las frases que mejor reflejan el espíritu de la obra del Flaco. Y así también lo pensaron los organizadores del festival Mañana es Mejor, que este miércoles se llevará a cabo por sexta vez consecutiva, en más de veinte espacios autogestionados, distribuidos por todo el país, del que participarán más de 500 artistas de "la cultura emergente" y que contará con el apoyo de Conduciendo a Conciencia, la ONG que Spinetta acompañó con militancia en los últimos años de su vida, con el fin de concientizar sobre la seguridad vial. Con el Club Cultural Matienzo como sede central, este extenso homenaje a Spinetta se desarrollará también en Circe Fábrica de Arte (Palermo), Mamerta (Almagro), La Senda (Caballito), El Emergente Abasto (Balvanera) y Plasma (Barracas), entre otros puntos de Capital Federal y el país (chequear todas las sedes y la programación completa en ccmatienzo.com.ar). Entre los cientos de artistas que recordarán el valor cultural de la música del Flaco estáran José Miel, Superchería, Ese Perro, Full Chamba y MINCO. La entrada es un cuaderno de tapa dura, a beneficio de Casa de la Cultura de la Calle.

Mañana es mejor

Club Cultural Matienzo, Pringles 1249 y otros espacios de Capital Federal y el país)

Miércoles, desde las 19.

Sebastían Ramos

Teatro

Con el sello de Monti

Si bien en los últimos años su trabajo como autor es poco representado en los escenarios de Buenos Aires, la creación de Ricardo Monti ocupa un lugar muy importante en la escena nacional. Se dio a conocer en los años setenta con obras como Una noche con el señor Magnus e hijos, Historia tendenciosa de la clase media argentina y Visita y desde entonces su trayectoria se fue fortaleciendo con marcas muy distintivas. Sus textos resultan siempre materiales exquisitos para trabajar. Su escritura expone una gran rigurosidad y, en tanto maestro de dramaturgia, su capacidad para trasmitir su experiencia autoral posibilitó que muchos discípulos lo sigan con profundo fervor. En los próximos días se estrena en el teatro La Ranchería Flores blancas en el mar una obra de Gabriela Romeo. El material nació como una pieza de teatro breve que la dramaturga decidió ampliar bajo la supervisión de Monti. La historia expone aspectos de la vida de dos hermanas, Violeta y Lila. Ellas viven en una casa a medio construir en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. La precariedad de su hogar se repite en sus estilos de vida. Una solución posible es llevar a alguien a vivir con ellas. Pero eso producirá más de un trastorno. La pieza está interpretada por Nora Kaleka, Cecilia García Moreno, Carolina Mugetti y Max Acuña y la dirección es responsabilidad de Romeo.

Flores blancas en el mar

Teatro La Ranchería, México 1152. Domingos, a las 17.30

Carlos Pacheco

Clásica

Música con identidad

Esta tarde, en el concierto del Mozarteum, Daniel Barenboim, (recuperado para la actividad musical del país gracias a gestiones de esa institución) conducirá a la Orquesta West-Eastern Divan, en un programa que repetirá mañana a las 20. La orquesta es su retoño, fruto de la dinámica imaginación del notable director, que no para de generar novedades destinadas a la audiencia internacional. En el curso de muy pocos años, ya logró producir un organismo orquestal altamente calificado para figurar entre los primeros de la cartelera mundial. Al dar respuesta a su batuta con eléctrica vivacidad y agudeza, la versión de una obra por la West-Eastern conducida por Barenboim, está impregnada de una fuerte personalidad que le proporciona identidad. Y se transforma en el Strauss o el Bruckner o el Schumann de Barenboim, tal como existen el Beethoven de Abbado o el Bach de Richter. En los dos conciertos del Mozarteum, hoy y mañana, el programa incluye las variaciones orquestales Don Quijote, Op.35, de Richard Strauss y la Quinta Sinfonía de Chaikovski. Haga la experiencia de escuchar alguna de estas obras por una orquesta y un director, ambos muy bien conocidos y prestigiosos. Escúchelas luego por la West-Eastern, dirección Barenboim. No se trata de descartar alguna versión. Sólo se trata de advertir la diferencia.

Mozarteum argentino

Orquesta West-Eastern Divan

Teatro Colón, Libertad 621. Hoy, a las 17. Mañana, a las 20.

Jorge Aráoz Badí