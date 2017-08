La prensa londinense

Ink, en el teatro Almeida de Londres. Foto: LA NACION

Interesado en rescatar hechos del pasado para confrontarlos con el presente, el dramaturgo británico James Graham estrenó en el Teatro Almeida de Londres Ink (Tinta). La pieza propone reparar en el nacimiento del periódico más influyente de Inglaterra, The Sun, cuando el joven empresario Rupert Murdoch comenzó a desarrollarse en el campo de los medios periodísticos, a fines de la década de 1960. Aquel periódico sensacionalista, el de mayor venta en el país, resultó un punto de partida singular para Murdoch, quien no sólo cambió el estilo de hacer periodismo, sino que también resultó muy influyente dentro del mundo político. La obra da cuenta de la sórdida trama tejida entre empresarios y periodistas del momento para dar forma a la vida de un hombre que terminó repartiendo sus negocios entre Inglaterra y Estados Unidos y quien sigue asegurando que "hay que darle a la gente lo que la gente quiere". Rupert Goold, director de Ink, en una entrevista en el diario The Guardian, habló de la relación entre Donald Trump y la cadena televisiva Fox, de Murdoch. Explicó que fue su mejor aliada a la hora de llegar al gobierno de Estados Unidos.

Estreno en Chile

Tebas Land, en Chile. Foto: LA NACION

Tebas Land, la pieza del dramaturgo uruguayo/francés Sergio Blanco que acaba de reponerse en Timbre 4 con dirección de Corina Fiorillo, se estrenó el último viernes en Santiago de Chile, en el Centro Cultural GAM. Con dirección de Lucía de la Maza, el trabajo está interpretado por Freddy Araya y Lucas Balmaceda. Sobre la obra, que se ha representado con éxito en Uruguay, Alemania, Francia y la Argentina, destacó la directora en el diario La Tercera: "El parricidio es sólo la primera lectura, lo más anecdótico e impactante del texto. Pero una vez que lo leímos y nos pusimos a ensayar nos atrajo la forma en que desnuda el proceso creativo. La urgencia de hacerla, ya mismo y ahora, tiene que ver con una inquietud artística mía, pero también porque el texto instala otros temas, como la violencia, la paternidad y la lucha de clases en un mundo hostil como el de hoy, en el que es casi imposible sostener un encuentro significativo con el otro."

Teatro documental español

Una fuerte experiencia de teatro documento está presentándose en Madrid desde hace algo más de un año. Se trata de Tres días sin Charlie, de los dramaturgos Quique y Yeraz Bazzo, con dirección de Juanma Romero Gárriz. La obra repasa cómo se vivieron en las redes sociales los días de enero de 2015 cuando la ciudad de París fue golpeada por el atentado terrorista que comenzó con el asalto del semanario Charlie Hebdo. Los autores dan forma a una dramaturgia que reúne cientos de mensajes que se lanzaron al espacio digital y que mostraban, en algunos casos, opiniones muy encontradas sobre el lamentable suceso. La pieza no posee personajes precisos. Cinco actores, a modo de coro, juegan con aquellos breves textos en una puesta sumamente despojada. "La obra es la reacción visceral a la forma en que la gente se comunica a través de las redes sociales. Quisimos guardar todas las reacciones para luego ponerlas sobre las tablas", sostuvo uno de los creadores.