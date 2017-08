Venezuela: quién es Tarek William Saab, el nuevo fiscal general que nombró la Asamblea de Maduro

Tiene 54 años, es un ferviente defensor del régimen chavista y al jurar acusó a su depuesta antecesora de permitir la impunidad en las protestas contra el Gobierno

El abogado Tarek William Saab juró hoy como fiscal general de Venezuela , horas después de que la plenipotenciaria Asamblea Constituyente destituyera a la titular del cargo, Luisa Ortega Díaz, una fuerte crítica del Gobierno.

"Venezuela no será Panamá, no será Guatemala, no será el Chile de Pinochet, de países que fueron intervenidos militarmente. Venezuela será siempre la cuna de libertadores, que salió a liberar pueblos. Saldrá al frente con la verdad y la justicia. Tendrá paz con decoro, con dignidad", señaló.

Saab, de 54 años, fue juramentado por la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y al dirigirse a los miembros de la Asamblea acusó a Ortega de permitir la impunidad en las protestas contra el Gobierno, que después de cuatro meses han dejado más de un centenar de muertos.

El nuevo fiscal, un público simpatizante del Gobierno que era defensor del pueblo desde 2014, asumirá de inmediato la conducción del Ministerio Público, cuya sede fue ocupada en la madrugada por soldados que impidieron el ingreso o salida de los funcionarios, incluso de Ortega Díaz.

Saab dijo que Venezuela inicia una nueva etapa con la Constituyente al frente, la cual enfrentará las "amenazas de imperios, así haya sanciones contra nosotros".

El nuevo fiscal afirmó que la "inacción" del Ministerio Público permitió que la cifra de muertos en las protestas llegara a 121 después de cuatro meses, al tiempo que criticó que en las manifestaciones opositoras se perpetraran "crímenes de odio".

