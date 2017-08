Según Dady Brieva, "si no la meten en cana o la matan antes", Cristina Kirchner volverá a ser presidenta en 2019

El humorista y militante kirchnerista dijo que la ex presidenta ganará en las elecciones de este año y le pidió que vaya a programas que no le son afines

Foto: Archivo / Twitter.com

Dady Brieva no tiene dudas de que la ex presidenta Cristina Kirchner se impondrá en los próximos comicios y que volverá a la Casa Rosada en el 2019 "sino la metan en cana o la maten antes", al tiempo que aseguró que "habrá que ver cómo y para qué volver".

En una entrevista con FM Patriada, el integrante de Midachi y militante kirchnerista también defendió al polémico es secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y aseguró que no pudo mantener una charla extensa con la ex mandataria días atrás, cuando compartió junto a artistas un encuentro con ella porque "con Cristina me pasa lo mismo que con Maradona, me inhibo mucho cuando admiro tanto a alguien".

Dady dijo que Cristina esta "volviendo" y afirmó que "solo es cuestión de tiempo". Además reiteró su deseo de "sacarla de los lugares cómodos" para "jugar de visitante, en otras canchas", como el programa de Mirtha Legrand o el de Susana Giménez : "Uno se recibe de lo que es cuando va de visitante. Quisiera verla en lo de Mirtha", detalló.