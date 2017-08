Usain Bolt explicó por qué perdió ante Gatlin y Coleman y quedó tercero en los 100 metros

El jamaiquino, que no pudo imponer su dominio en su última carrera de esa distancia, analizó los errores que cometió y que allanaron el triunfo del campeón olímpico en 2004

Foto: Reuters

(DPA) - Usain Bolt lamentó este sábado su derrota en los 100 metros del Mundial de Atletismo de Londres y explicó las razones de su derrota.

"La salida me mató. Normalmente mejoro con el pasar de las rondas, pero eso no llegó. Y el hecho de no tenerla (una buena salida), explica por qué perdí", dijo a la BBC el atleta jamaiquino, que no pudo sumar su 12mo. oro en pruebas mundiales.

"Fue hermoso, sabía que el público me apoyaría", expresó Bolt, que obtuvo el bronce detrás de los estadounidenses Justin Gatlin (oro) y Christian Coleman (plata).

En su competencia de despedida, el Rayo fue menos veloz que nunca, demoró muchísimo en alcanzar su máxima velocidad y, cuando quiso darse cuenta, Gatlin y el también estadounidense Christian Coleman ya habían alcanzado la meta con una ventaja mínima.