De los lectores: cartas & e-mails

Boudou, Hamlet y la lentitud judicial

El ex vicepresidente Amado Boudou ha sido sobreseído del cargo de falsificación de documento público en la venta de un auto, por prescripción de la causa. Este hecho ocurrió en 2003, se denunció en 2009 y se elevó a juicio oral en 2014. Pero el juicio recién tuvo lugar este año. La lentitud de tortuga de la Justicia nos reafirma que algo no funciona en ese ámbito y que hay un cierto nivel de degradación que tal vez sea también culpa nuestra. Esta situación está perfectamente resumida desde hace siglos en una frase escrita por Shakespeare en Hamlet, cuando el príncipe escucha de su centinela Marcelo: "Algo huele mal en Dinamarca".

¿Será posible para el Gobierno que en esto "cambiemos"?

Adolfo Outes

DNI 4.224 629

De ustedes depende

Señores jueces: los argentinos seguimos encontrando el tiempo y las ganas para convocarnos y exigir justicia, a pesar del enojo y la desesperanza que muchas veces sentimos. Y debemos hacerlo como respuesta a vuestra inoperancia y a la debilidad de las instituciones del sistema judicial, del que ustedes forman parte. La congregación del jueves pasado frente al Palacio de Justicia, junto con otras realizadas en otras ciudades del país, debería servir como punto de inflexión. Les recuerdo que hoy hay niños que perdieron a sus padres y padres que perdieron a sus hijos. Hay delincuentes sueltos, algunos de ellos ejercen la función pública y otros son candidatos en las próximas elecciones. Ustedes lo saben y no pueden quedarse de brazos cruzados. Durante mucho tiempo han hecho la vista gorda y eso nos ha costado caro. El pedido que les hace la ciudadanía es simple: cumplan con su deber, y rápido. Los argentinos queremos, de una vez por todas, que la justicia sea una forma de vida y no un hecho milagroso que ocurre rara vez.

Al final, de ustedes depende seguir siendo cómplices o alcanzar la justicia que tanto anhelamos.

Enzo Scaletta

DNI 40.731.894

Con los caranchos

La presidenta que vetó el 82%, la que trató de "caranchos" a los jubilados por querer cobrar lo que les corresponde? ¿en un centro de jubilados? "Cosas veredes Sancho".

Guillermo C. Maggio

DNI 4.019.831

Autodestructivo

Día tras día vemos la destrucción de Venezuela, causada por la "revolución bolivariana", ahora comandada por el patético Maduro. Dictadura, pobreza, represión y muertes son las inevitables consecuencias del marxismo, como ya se ha demostrado en tantos casos. Pero el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y acá en la Argentina todavía hay quienes veneran a los mentores ideológicos de Maduro: el Che Guevara y Chávez, y a algunos imitadores locales.

Quizás algún psicólogo o algún sociólogo pueda explicar cuál es la génesis de los deseos autodestructivos en personas y sociedades.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Sobreseimiento

Bravo por la Justicia. Boudou sobreseído. Qué esperanza nos queda a los procesados por delitos de lesa humanidad si a los probados delincuentes se los sobresee y a los que defendimos el suelo patrio del terrorismo se nos condena. Pobre, pálida y triste patria enferma, diría el padre Castellani.

Dr. Rafael Alberto Guiñazú

DNI 6.851.179

Autónomos

Los profesionales autónomos padecemos una discriminación inconstitucional si nos referimos a la igualdad respecto de los trabajadores en relación de dependencia. Nuestras deducciones son mucho menores. En tal sentido, para nosotros los mínimos no imponibles y las escalas progresivas del impuesto a las ganancias están prácticamente congelados desde hace más de 10 años, a diferencia de los trabajadores que son empleados y tienen derecho a mayores deducciones. Es más: hasta reclaman que el salario no sea considerado una ganancia. Adicionalmente, no tenemos licencias pagas por enfermedad y las prepagas, parcialmente deducibles, están íntegramente a nuestro cargo. No tenemos vacaciones retribuidas ni horarios máximos de trabajo u horas extras. Tampoco aplicamos a un aguinaldo ni al salario familiar. No nos asiste el derecho de huelga. El lugar de trabajo está íntegramente a nuestro cargo y tenemos que financiar el equipamiento y los insumos. Los costos del personal auxiliar caen sobre nuestro bolsillo. Ídem la formación profesional y los cursos de actualización, que cada vez son más necesarios. Las horas perdidas en trámites y gestiones no se cobran. En muchos casos el IVA lo liquidamos según lo devengado, lo que implica tener que financiarlo ante el atraso del cliente en el pago de las facturas. Las jubilaciones son paupérrimas y los aportes del empleador no existen: sólo nuestras contribuciones. Los jubilados debemos hacer aportes al fondo de desempleo para poder seguir en actividad. Es muy compleja la carga de datos para la AFIP e Ingresos Brutos, la que requiere asesores impositivos, algo que no afecta a quienes son empleados. Tampoco gozamos de los derechos a la estabilidad (antigüedad y preaviso) y, por sobre todo ello, como señalé al comienzo, los montos no imponibles son significativamente inferiores a los del personal en relación de dependencia, sin causa objetiva que lo justifique.

¿Es que se quiere desalentar el desempeño independiente, la libre empresa y la iniciativa privada, o nuestro modelo de país tiende a generar trabajo dependiente que a la larga terminará siendo totalmente estatal?

Raúl E. P. P. Mariscotti

DNI 5.613.495

Fotos de Milagro Sala

En la Biblioteca del Congreso (nada menos) hay una exposición de fotos denominada "Construir un Milagro". Son fotos relacionadas con la obra de Milagro Sala en Jujuy y, entre otras cosas, se presenta como "una síntesis de todo lo que construyó Milagro Sala, esa pequeña mujer de tez morena pero de brazos largos y corazón inmenso". Por favor, explíquenme si es el mismo Congreso del país donde Milagro Sala está presa acusada de graves cargos. Coincido con lo de brazos largos.

Lázaro Ronaldo Flah

DNI 4.269.640

Mapuches

En la edición del 3 del actual se informa sobre la quema de una estación del tren La Trochita por una agrupación mapuche que reclama la posesión de tierras en nuestro sur. ¿No son acaso los mapuches pueblos trasandinos, que exterminaron a los tehuelches o patagones? Hoy reclaman tierras que no son propias, con el pretexto de ser pueblos originarios. Asimismo, algunos chilenos y argentinos hablan de "Patagonia chilena". La Patagonia es argentina, ya que aquí vivían los patagones, Chile tiene la Araucania. Sin embargo, nadie protege nuestro patrimonio cultural y se deja que se usufructúe una denominación propia.

¿Será que tenemos alegría de pozo: nos alegra cuanto más nos sacan? Ojalá alguien tenga la respuesta. Yo no la tengo.

Daniel Manuel Fernández

DNI 7.607.862

Alarma solidaria

El 1° del actual, Michel Ayala, de 17 años, fue asesinado en las calles de mi barrio, a patadas, por un grupo de chicos de su edad, alcoholizados o drogados. Ésta es la situación aquí. Vivimos esperando ayuda del Gobierno cuando, en realidad, los vecinos tenemos recursos comunitarios para defendernos. Eso es democracia. Uno de estos recursos es la "alarma solidaria", una alarma sonora y lumínica que esté en las manos de cada familia y que ahuyente a los criminales. Si un vecino hubiese accionado ese dispositivo, quizás Michel Ayala hoy estaría vivo, trabajando con su padre o jugando con su hermanito. Nuestra idea es establecer un sistema de alarmas en todas las cuadras del barrio. Cada vecino tendría un botón de pánico que, en caso de eventual peligro, accionaría la alarma para alertar a los otros vecinos y ahuyentar a los criminales. Yo realicé algunas reuniones. La mayoría de los vecinos están dispuestos a soportar el costo de instalación -de 200 a 400 pesos por familia-. También me puse en contacto con algunas empresas que instalan alarmas vecinales. Con la ayuda de la gobernadora Vidal, este trabajo sería más fácil y rápido. Desde la parroquia podemos organizar el trabajo.

Piénselo, querida gobernadora.

Pedro E. Mazzeo

Párroco de Nuestra Señora de Caacupé, Villa Dorrego,González Catán, La Matanza

DNI 16.948.643

En la Red

Facebook

El Mercosur suspende a Venezuela

"¡Al fin! ¿Dónde está la revolución cuando los venezolanos tienen que hacer colas de varias horas por un pedazo de pan?" -Griselda Mendive

"Venezuela pasó de la dictadura a la tiranía, más de 120 muertos, represión brutal y fraude grosero" -Roberto Bauer

"No entiendo... ¿acaso los venezolanos no votarona Maduro, así comoa Chávez?" -Maira Moya Mendoza

"No hay que olvidar que la Argentina fue la única que tuvo la madurez y el valor de denunciar la obviedad que el resto de América latina callabay hasta apoyaba" -Nahuel Rivera

