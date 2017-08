De doña Rosa a Mandela

"No soy Mandela, pero ahora comprendo lo que le tocó vivir"

(De Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, hoy preso.)

Cuando falta apenas una semana para las PASO, los miniescenarios de los candidatos se llenan de testigos de las aberraciones que cometen los malos gobiernos. O sea, todos, a juzgar por lo que confiesan en cada acto. Están los taxistas, los jubilados, los pequeños empresarios, los médicos, los maestros, el panadero, el carcelero y el delivery, que la pasaban mejor en el pasado y cayeron en desgracia en 2015 o, al revés, los que venían de capa caída y empezaron a levantar vuelo ese año, cual globo amarillo sin piolín.

Las redes abundan de ejemplos de seres simples, amorosos y trabajadores, estafados por la avaricia de los políticos, que ni siquiera contratan a un extra como la gente para hacer campaña. Es lo que le pasó a la candidata cristinista Fernanda Vallejos, que tuiteó la desgarradora historia de un comerciante destrozado por la suba de tarifas, que resultó precandidato a concejal de su propio partido. Uno se pregunta si todos los castings serán igual de serios.

Un tuit de hace unos días resultó muy simpático. Decía: "Visitamos a Martín, que nos cuenta que antes tenía un municipio y lo perdió, y empleados que le aportaban el 10% y que ahora no tiene trabajo".

Cuántos "testigos" como Martín podrían presentarse. Imaginemos:

Máximo sube al escenario y dice: "Estoy en bancarrota. En 2016, gasté 20 millones de pesos de la herencia de papá. Macri gato".

A Cristina le va horrible. No puede pagar las expensas. Ya no usa el Rolex ni collares de perlas negras. Y en su jardín no crecen brotes verdes.

Guillermo tenía un mercado enorme con fruta y verdura barata. Ahora sólo le alcanza para hacer videos con amigos que toman sopa.

A Daniel, pobrecito, lo agarró la mala: la mala gestión, la mala puntería gestacional, la reina mala.

Y Mauri, que creía que los jubilados ganaban 9000 pesos por mes... Por las dudas, le avisaron que a él le faltan dos años de aportes. En verdad, estamos esperando su aporte.

Luisito es un caso tremendo. Con sus hijos tenía una pyme estatal. Fue maestro, camorrero y ahora sólo pide amor. El otro Martín abandonó una beca en Washington y, en castigo, lo mandaron a competir contra Cruella de Vil. A Horacio, el daltónico, no le queda un peso. Se gastó todo en disfraces policiales tricolores.

Pero el caso más dramático es el de Víctor, el contador de la pingüinera, que terminó preso comparándose con Mandela. Mande mi querido. Mande... la plata afuera.