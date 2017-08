Randazzo doble por un holograma

Foto: Prensa Cumplir

Florencio Randazzo dio ayer un discurso en La Matanza y en Mar del Plata. En simultáneo. El candidato a senador por Cumplir buscó innovar en la campaña y utilizó un holograma para hablar al mismo tiempo en dos lugares clave de la provincia, en el tramo final de la carrera a las PASO. "Somos la rebeldía frente al Gobierno y frente al dedo", manifestó.

Cambiemos

Suárez Lastra pidió "no volver al pasado" y votar a Cambiemos

En un acto en Flores, el precandidato porteño a diputado nacional por Cambiemos cuestionó fuertemente al kirchnerismo al considerar que "aquellos que están sospechados de corrupción y de haberse enriquecido a costillas de la gente, , ahora vienen a predicar que son dueños de las soluciones". Y resaltó los "logros" de la gestión de Mauricio Macri al asegurar: "La inflación bajó a la mitad, crecen los sectores mas dinámicos de la producción y arranca el consumo". El referente radical que integra la lista que encabeza Elisa Carrió pidió: "Apoyemos a Cambiemos, para no volver al pasado".

Evolución

Lousteau dijo que el Gobierno "no discute el futuro"

El precandidato a diputado nacional por el espacio Evolución en la Ciudad , Martín Lousteau, advirtió que si el gobierno de Mauricio Macri tuviera "logros recontra abundantes" no se estaría discutiendo "el pasado" y denunció que al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "no le interesa discutir, le interesa la permanencia" en el cargo. En una entrevista con DyN, manifestó ayer consultado por la polarización en la campaña: "Hay una táctica electoral, se la pasan hablando de pasado por eso no se discute del futuro". Y agregó: "Le debemos al porteño debatir, y contrastar con el otro".