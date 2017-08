Miniaturas: una canción que nunca te abandonaría

"Hace 30 años dije que nunca te abandonaría. Soy un hombre de palabra", escribió el músico pop Rick Astley la semana pasada, celebrando el aniversario de "Never Gonna Give You Up"-su canción emblema- con un tuit que fue compartido más de 120.000 veces en menos de un día.

La canción fue número uno en todo el mundo en 1987, y el disco, Whenever You Need Somebody, vendió más de 15 millones de copias. Internet lo convirtió -como a todo éxito pop- en un clásico optimista y adolescente. Gracias a esta broma de la Web, el video ya suma más de 330 millones de reproducciones. Podemos llegar a él mediante un enlace trampa que nos deposita en las puertas de esta "canción/meme".

Hace 30 años que Rick Astley -un hombre de palabra: pantalones pinzados, gabardina gris, raro peinado nuevo- sigue prometiéndonos que nunca va a dejarnos solos. Pocas canciones han cumplido tan al pie de la letra con sus promesas. Pocas figuras de nuestra adolescencia pueden jactarse de tanto. El pop no cambiará al mundo, pero lo hará un poco más feliz y más tonto.