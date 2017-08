María Eugenia Vidal: "La política tiene que hacer dos cosas: ajustarse y bajar los impuestos"

Propone achicar estructuras burocráticas y desmiente que se vaya a subir la edad jubilatoria; dice que el resto de las provincias se llevaron en los últimos años el Fondo del Conurbano

Sin detenerse en el libreto correcto de Cambiemos, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que "el ajuste ahora lo tiene que hacer la política" y reveló que anteayer habló sobre el tema con el presidente Mauricio Macri y que "él está completamente de acuerdo". En una entrevista con LA NACION, la principal figura de Cambiemos en la campaña señaló que hay "direcciones y subsecretarías que son cargos políticos, y que no se necesitan y se superponen", tanto en la Nación como en las provincias y en los municipios.

"Antes de pedir un esfuerzo a la gente tenemos que ajustarnos nosotros", exclamó. En el piso 19 de la sede central del Banco Provincia, Vidal también le declaró la guerra al resto de las provincias, que acordaron el jueves último presentarse ante la Corte Suprema para rechazar la demanda que ella hizo para que le restituyan el Fondo del Conurbano, de $ 50.000 millones. "Mi responsabilidad como gobernadora es defender los intereses de los bonaerenses. Yo espero que la Corte llegue a la decisión más justa."

-¿Tienen temor de perder las PASO y que los diarios del lunes 14 digan que "ganó Cristina Kirchner"?

-La definición es el 22 de octubre. Las PASO son la mejor encuesta. Y está bueno y es importante que la gente vaya a votar el domingo 13. Es una obligación, un derecho y una oportunidad de expresarse. Pero el resultado definitivo es el 22 de octubre. Yo voy a ir con mi hija, que cumplió 16 y va a votar por primera vez.

-¿Fue un error que el Gobierno haya dicho que las PASO no definen nada y la gente se desanimara para votar?

-No. Las PASO fueron pensadas para que hubiera internas dentro de los partidos. Y los partidos se cerraron y definieron candidatos únicos? la gente vota dos veces lo mismo.

-Por culpa de los partidos.

-Es verdad. Pero se desvirtúa el espíritu de la PASO. Y si uno es oficialismo, una campaña te afecta el tiempo para gobernar. Eso no está bueno.

-¿Usted también [como el Presidente] quiere eliminar las elecciones de medio término?

-No. Las elecciones de medio término por supuesto que tienen que estar. Mi posición es que (no ahora, no es el momento) haya un sistema de seis años sin reelección y una elección intermedia a los tres años. Es sano para la democracia.

-Hacen al equilibrio de poderes las elecciones de medio término.

-Exactamente. Creo en el valor de las elecciones intermedias. Es un valor democrático. En todo caso hay que discutir los tiempos.

-Hay que reformar la Constitución.

-Exacto. Por eso no es algo para discutir ahora. La gente tiene hoy la posibilidad de elegir. Son debates que nos han preguntado en los medios y cada uno da su opinión. No lo hemos discutido en Cambiemos.

-La economía comenzó a dar índices positivos. ¿Se va a notar en las PASO o recién en octubre?

-Decían que íbamos a eliminar la AUH y la expandimos, íbamos a privatizar Aerolíneas y hoy está haciendo más vuelos. Íbamos a cerrar los trenes y hoy tenemos el tren a Mar del Plata y a Bahía Blanca. En este año y medio ya mostramos hacia dónde vamos y ésa es la economía que se empieza a recuperar.

-Pero el "cambio" no llegó a todos. ¿Cuándo va a llegar?

-Una expectativa de la gente era estar rápidamente mejor económicamente. Creo que en algunos lugares está pasando, empresas que están abriendo. No de a dos o tres empleados, sino de a cientos. También es cierto que para el pequeño comerciante, la pyme que estaba asociada a un sector muy subsidiado, en el último año y medio fue difícil y tuvo que hacer un gran esfuerzo. A ésos les digo que les va a llegar a todos esta reforma económica.

-¿Cómo les va a llegar a todos?

-Primero arrancó el campo, y le siguieron la energía, la construcción, la industria automotriz, la venta de motos. Ese trabajo va a llegar al consumo.

-A todos les pesa la carga tributaria. ¿No cree que la política debería hacer un ajuste?

-Totalmente de acuerdo. El ajuste ahora lo tiene que hacer la política. La política tiene que hacer dos cosas: ajustarse y bajar impuestos. Sobre todo los vinculados al trabajo, para que haya más trabajo y más consumo. Ya hicimos un primer paso en la provincia. Redujimos 20%, sacamos 200 cargos políticos apenas llegamos. Bajamos a la mitad la pauta publicitaria, redujimos celulares, autos, custodias en lugares donde no se necesitaba. Hoy estamos controlando combustible. Hay que hacerlo mucho más profundo todavía.

-¿En la provincia o en la Nación?

-En Nación, en provincias y en municipios. Estamos llenos de direcciones y subsecretarías, cargos políticos que no se necesitan, que se superponen. Es cuidar el mango de verdad. No tiene que ver con echar empleados públicos, sino con mejorar la atención y dar el ejemplo.

-¿Está de acuerdo el gobierno nacional?

-Vengo hablando con el Presidente y él está completamente de acuerdo; justo hoy [anteayer] lo hablamos, en el viaje a Bahía Blanca, que tiene que haber un ajuste de la política en general. Antes de pedirle un esfuerzo a la gente tenemos que ajustarnos nosotros. No sólo los poderes ejecutivos: las legislaturas, el Poder Judicial. Yo creo que tiene que ser parte de la agenda poselectoral.

-¿Cuál es la agenda para después de octubre, precisamente?

-El ajuste de la política. La baja de impuestos. La gente no da más de impuestos. Tenemos que hacer más sobre el comercio chico y las pymes. La provincia tiene mucha dependencia de Ingresos Brutos. Creo que la renta financiera tiene que pagar más definitivamente y el trabajo pagar menos.

-Se habló de reforma jubilatoria...

-No. No está en la agenda. Lo hablé con el Presidente. Lo tiene que trabajar el Congreso, no es que el Ejecutivo hoy tenga una propuesta de reforma previsional. Y menos de aumentar la edad jubilatoria, como se dijo. Un disparate ¡no!

-Pero lo dijo el director de la Anses, Emilio Basavilbaso...

-Que un funcionario pueda opinar está bien, pero decide el Presidente. Y hoy hablaban de 65 a 67, eso no está en discusión en el gobierno nacional.

-¿Reforma laboral va a haber?

-No vi nada que tenga que ver con eso. La verdad que me sorprende la pregunta. No.

-Pero lo dijo el Presidente...

-El Presidente habla de la reducción de los juicios laborales, de la carga de los impuestos, por lo menos es lo que hablamos entre nosotros. La ley de ART ya salió a nivel nacional.

-Los gobernadores rechazaron su pedido a la Corte por el Fondo del Conurbano.

-La plata durante todos estos años se la llevaron las provincias. Es bastante difícil de defender que la provincia tiene que seguir siendo la que menos recibe de un fondo que se llama Fondo del Conurbano. Es inexplicable.

-¿Es peligroso un enfrentamiento político con las provincias?

-Mi responsabilidad es defender los intereses de los bonaerenses. Yo espero que la Corte llegue a la decisión más justa. Mis antecesores no la defendieron.