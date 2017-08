La gobernadora se dirigió a las mujeres y dijo: "No admitan la violencia como forma de relación"

María Eugenia Vidal: "La inseguridad me quita el sueño"

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en el programa La Noche de Mirtha y admitió que la inseguridad le "quita el sueño" y aprovechó para dirigirse a las mujeres y dijo: "No admitan la violencia como forma de relación".

Opinó también que el mayor problema de los bonaerenses es el narcotráfico si bien destacó otros problemas de gran magnitud como el juego. "Cuando entra el estado se corren el puntero y el narco". Además, se mostró en contra de la despenalización dado que, según ella, "la marihuana es la droga de inicio".

En cuanto a las elecciones, Vidal se mostró optimista y criticó el trabajo que algunos hacen "sobre el miedo" por el cual, tal como explicó, le hacen creer a las personas que un candidato podría "sacarles todo lo que tienen". "Esto con el kirchnerismo se llevó al extremo", dijo y agregó: "Hay que salir de la supervivencia para pasar a la superación".

Para ella, es importante que en el oficialismo "sean más" pero reconoció que, según las encuestas, el número de indecisos es muy alto. Además, ante la pregunta de Mirtha por su rol en esta campaña, respondió: "Cuando arranqué con Mauricio hace 12 años, repartía boletas en las esquinas y hacía lo mismo que hago ahora, hablaba con la gente no me imaginaba nunca una campaña en la que no estuviera metida". Y agregó: "Tenemos un equipo que no se esconde. Necesito más gente de bien que nos ayude a dar la pelea que estamos dando".

En relación a esto, contó que -luego de su asunción como gobernadora- volvió a recorrer la provincia para cumplir con su palabra durante la campaña y agregó: "Desde hace 5 años toco el timbre (...) Todas las semanas voy a un barrio muy pobre sin cámaras".

Ante esto, Mirtha se refirió al método del timbreo y lo tildó de "arcaico" y "localista". Según la diva el gobierno debería aprovechar más el alcance de la televisión y utilizar más la cadena nacional, cuestión que "le reprochó" al presidente.

Por otro lado, ante la pregunta de si quisiera ser presidenta, Vidal dijo que no y justificó que los bonaerenses necesitan alguien que "los quiera y los cuide". La referente de Cambiemos dijo también que fueron un "bastón y un sostén" para ella y disparó: "Sufrieron mucho teniendo gobernadores que querían ser presidentes".

Vidal también se refirió a la crisis en Venezuela y dijo: "No están solos. La Argentina los va a recibir con los brazos abiertos". En relación a esta problemática la gobernadora reconoció el trabajo de Mauricio Macri y criticó al Daniel Filmus quien equiparó la crisis en Venezuela con lo que sucedió con PepsiCo. "Es negar la realidad", lanzó Vidal.