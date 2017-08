Mundial de Atletismo: Se terminó el sueño para Germán Chiaraviglio en salto con garrocha: "Me equivoqué y pagué"

El santafesino no pudo superar los 5,60m con su garrocha y quedó eliminado

Chiaraviglio no pasó los 5,60m.

LONDRES.- El sueño de Germán Chiaraviglio de acceder a las finales del salto con garrocha se diluyó demasiado pronto esta mañana, cuando el santafecino no pudo superar los 5,60m y quedó eliminado en el Grupo A de clasificación. Logró saltar 5,30 tras dos intentos, después superó los 5,45 con dos oportunidades y terminó fallando en los 5,60. El mínimo para avanzar era 5,75 o estar entre los primeros 12, en caso de no alcanzar esa marca.

Chiaraviglio no pasó los 5,60m. Foto: AFP

"No estoy amargado, no estoy angustiado. Estoy molesto porque tomé malas decisiones. Al principio usé garrochas más cómodas, pero después, usé garrochas más duras para 5,60. Y esas garrochas necesitan que todo esté ajustado al máximo. Las medidas de la salida, la velocidad. Con esa garrocha, si no ajusto bien todos los detalles, no saltás bien. Y no salió. No me supe adaptar y me da mucho pena. No sé si estaba para clasificar a la final, pero al menos estar en 5,60, que era lo que venía haciendo en los entrenamientos. Pero bueno, hoy me equivoqué y pagué, como ya dijo alguien", explicó Chiaraviglio, en diálogo con LA NACIÓN.

Era la tercera vez en su carrera que el saltador competía en un Mundial de la IAFF , esta vez en Londres, escenario donde no pudo decir presente en los Juegos Olímpicos de 2012, hace cinco años. "En 2012 lo vi desde la tribuna, como hincha, y ahora lo disfruté desde adentro. Una pena cómo se dio. Pero hay Chiaraviglio para rato, eso sí. Me tienen que matar para sacarme de esto. Soy un agradecido y soy feliz con lo hago. Mientras tenga mi físico en condiciones voy a seguir", comentó el atleta de 30 años.

El objetivo de Chiaraviglio era consolidar tres temporadas en las que volvió a su máximo nivel: en 2015 fue finalista en el Mundial de Pekin, en 2016 llegó a la final en los Juegos Olímpicos de Río y el 23 de junio de este año se clasificó a Londres, al consagrarse campeón sudamericano en Asunción, con 5,60m, la marca que hoy no pudo superar.