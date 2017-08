Débora Pérez Volpin: "Hay que despenalizar el aborto"

La candidata a legisladora porteña por Evolución dijo que se debe dar una discusión "multidisciplinaria" en el Congreso

Pérez Volpin se mostró a favor de despenalizar el aborto. Foto: Prensa Losuteau

La primera candidata a legisladora porteña por el frente Evolución, Débora Pérez Volpin , se mostró a favor de la despenalización del aborto. En una entrevista con Radio Mitre, la periodista, que se incorporó al espacio que lidera Martín Lousteau para competir en las legislativas, pidió que se impulse un debate en el Congreso.

"Hay que despenalizar el aborto", planteó Pérez Volpin. Y agregó: "No quiero más chicas que se mueran por practicarse un aborto clandestino".

La postulante pidió que haya una discusión "multidisciplinaria" en el parlamento y consideró que todas las voces deben ser escuchadas porque es "un tema sensible".

"El aborto legal es un tema de salud pública. Y en los países desarrollados que tiene aborto legal y cumplen con todos los eslabones de la cadena, han logrado bajar la tasa de aborto al mínimo indispensable", explicó.

"No se pueden modificar las cifras. Que el aborto sea ilegal no quiere decir que no se practique, hay una cuestión de hipocresía detrás", insistió.

La semana pasada, el candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich , generó polémica cuando se pronunció en contra del aborto. "#NiUnaMenos si hay una beba adentro, porque también la estás matando. Por eso mi posición en contra del aborto; lo cual no quiere decir que no tenemos que estar cerca de esas mujeres", afirmó Bullrich.

"El Estado tiene que hacer prevención, hacer educación sexual, poner a disposición medidas anticonceptivas, pero creo que la interrupción del embarazo es quitar una vida", aseguró el ex ministro de Educación.