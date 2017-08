Locarno: más que un festival, una espléndida fiesta cinéfila

Isabelle Huppert brilló por su gran trabajo en la comedia Madame Hyde, de Serge Bozon

Isabelle Huppert, en estado de gracia en Madame Hyde. Foto: LA NACION / Festival de Locarno

LOCARNO, Suiza.- Isabelle Huppert como una profesora -literalmente- en llamas en la deforme comedia Madame Hyde; Zoë Kravitz y Lola Kirke jugando el juego de la fama en el thriller Gemini; Harry Dean Stanton fumando y haciendo gimnasia a los 91 años en la hilarante y conmovedora Lucky; figuras como Nastassja Kinski, Adrien Brody y Mathieu Kassovitz recibiendo reconocimientos a sus carreras sobre el majestuoso escenario de la Piazza Grande... En sus primeros cinco días, la 70» edición del Festival de Locarno regaló unas cuantas imágenes inolvidables en la pantalla y fuera de ella. La fiesta cinéfila en todo su esplendor.

Tras Elle: abuso y seducción y El porvenir, Huppert continúa en estado de gracia y Locarno presentó en estreno mundial dentro de la Competencia Internacional Madame Hyde, otra delirante apuesta como director de Serge Bozon, que tiene a la actriz como una profesora de física odiada y objeto de todo tipo de burlas por parte de sus estudiantes en una secundaria técnica de los suburbios. Una inesperada descarga eléctrica le dará poderes especiales y esa metamorfosis cambiará no sólo su gris existencia, sino también la de algunos de sus alumnos, que representan la diversidad étnica actual en la educación pública de ese país. Este guion coescrito por el realizador de La France y Tip Top con Axelle Ropert es una muy libre, contemporánea y feminista transposición del clásico de Robert Louis Stevenson en la que, además de Huppert (cuyo personaje se apellida no por casualidad Géquil), se luce Romain Duris como el no menos excéntrico rector del colegio.

También en la disputa por el Leopardo de Oro, que se entregará el próximo sábado, se presentaron las dos primeras películas estadounidenses (faltan exhibirse otras dos). Gemini, el nuevo trabajo de Aaron Katz (Dance Party, USA; Quiet City, y Land Ho!) es un film noir de espíritu clase B con las calles de Los Ángeles y el cine dentro del cine como elementos no menores. Heather (Zoë Kravitz) es una joven estrella bisexual que vive entre presiones laborales, hostigamientos mediáticos y el asedio de los fans que su leal asistente Jill (Lola Kirke) trata de manejar con las mayores diplomacia y sobriedad posibles. Una pistola, un asesinato, una investigación policial y varias sorpresas sobre el final hacen de Gemini un atractivo exponente de género que remite a las filmografías de Brian De Palma, Abel Ferrara y Olivier Assayas, a Mulholland Dr.: El camino de los sueños, de David Lynch, y a thrillers de las décadas de 1980 y 1990 como Cuerpos ardientes, de Lawrence Kasdan; Mujer soltera busca, de Barbet Schroeder, y Malas influencias, de Curtis Hanson.

Lucky, por su parte, es una tragicomedia del reconocido actor (aquí debutante en la dirección) John Carrol Lynch, que tiene como protagonista al inmenso Harry Dean Stanton como el personaje del título, un nonagenario gruñón que vive solo y con una rutina muy específica (hacer gimnasia, caminar hasta la cantina del pueblo de Texas, completar crucigramas, tomar un bloody mary en la barra del bar por la noche, fumar todo el tiempo y ver concursos de preguntas y respuestas por televisión), hasta que un pequeño accidente lo sumerge en un íntimo viaje espiritual. Auténtico crowd-pleaser que divierte y emociona, Lucky tiene como atractivo adicional notables personajes secundarios interpretados por David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, James Darren y Barry Shabaka Henley.

Por el lado del cine argentino, se exhibió en la sección paralela Semana de la Crítica Las cinéphilas, entrañable retrato de varias fanáticas del cine que tuvo su estreno mundial en el último Bafici, mientras que -si bien se presenta aquí como una coproducción brasileño-uruguaya- Severina, de Felipe Hirsch, tiene como protagonistas a Javier Drolas, Carla Quevedo y Alejandro Awada. Se trata de una enigmática y por momentos fascinante historia de amor entre el dueño de una librería y una ladrona de libros, con las calles de la Montevideo más antigua como melancólico fondo.