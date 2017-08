Mundial de Atletismo. Críticas a Gatlin de la prensa británica y el lamento del presidente de la IAAF: "Alguien con dos suspensiones se llevó el mejor premio"

Aunque quedó tercero, Bolt defendió a su vencedor; Sebastian Coe, el presidente de la IAAF, creo que el jamaiquino "fue muy generoso"

El abrazo entre Bolt y Gatlin, el nuevo campeón mundial. Foto: AFP

LONDRES.- Sebastian Coe cree que Usain Bolt fue demasiado generoso con las declaraciones que hizo tras la final de los 100 metros. El bronce tuvo sabor a poco para el jamaiquino, que el sábado se despidió de la prueba, pero fue el primero que salió a defender a Justin Gatlin, el campeón del mundo resistido por el público por sus dos sanciones por doping. "No es el guión perfecto, pensé que Usain fue muy generoso. Tuvo que ser un evento amargo para él. Él es más grande que el momento y esto simbolizaba su carrera. Gatlin tiene derecho a participar. No es la jornada más excitante en perspectiva para mí, pero debemos tenerle un poco de respeto. Eso sí, no elogiaré el hecho de que alguien con dos sanciones encima se lleve uno de los mayores premios del atletismo", disparó Coe, presidente de la IAAF, en declaraciones a la BBC. Y puso el expediente Gatlin sobre la mesa. Coe es partidario de sanciones de por vida, algo que evitaría situaciones como la del sábado a la noche, cuando el estadounidense desactivó el show de despedida de Bolt.

Sus palabras tienen relación con lo que pasó en la conferencia de prensa el sábado, cerca de la medianoche de Londres. El jamaiquino fue el primero que salió a defender a su rival. "¡Ohhhh! ¿Qué? ¿Qué acabo de oír?", se exaltó Bolt cuando una periodista preguntó sobre la posible relación los tiempos de la final y los controles antidoping más exhaustivos -Gatlin ganó con 9s92, con cuatro de ocho velocistas de la final por encima de los 10s-. "Me parece una falta de respeto lo que acaba de preguntar. Tanto Gatlin, como yo y el joven Coleman, que acaba de llegar y ya hizo una gran temporada, hemos demostrado lo que somos año tras año, trabajando muy duro y consiguiendo resultados", le replicó, enojado, Bolt a la periodista, antes de que Gatlin pudiera abrir la boca. "Tomo eso como algo irrespetuoso", añadió el jamaiquino. Gatlin asintió con la cabeza las palabras de rival que tantas veces lo dejó sin las medallas que deseaba.

Gatlin, Bolt Y Coleman. Foto: AFP

La carrera del estadounidense de 35 años, tuvo dos episodios por lo que quedó bajo la lupa. En 2001 fue sancionado por dos años por dar positivo de anfetaminas en un campeonato juvenil. Campeón del mundo en 2005, el doping volvió a aparecer en agosto de 2006, cuando dio positivo por testosterona. La segunda sanción implicaba un castigo de por vida, pero la Agencia Antidopaje de Estados Unidos acordó un castigo de ocho años, que luego fue rebajado a cuatro.

La prensa británica, contra Gatlin

El campeón, abucheado por el público durante los dos días de la prueba, también fue apuntado por la prensa británica. Nadie le perdonó su pasado, con sanciones por dos suspensiones por dopaje, la última entre 2006 y 2010. "Fue una vergüenza para el atletismo. No es el único atleta en contar con una segunda o tercera oportunidad después de hacer trampa pero sus transgresiones se destacan en las pruebas de velocidad, donde engañó al público. No se podrá ver nunca un anti-climax mayor. Ahora sobran las preguntas. Gatlin es el campeón más veterano del mundo de los 100 metros. ¿En cuánto influyeron las drogas? El atletismo podría haber escapado de esta investigación si ganaba Coleman", escribió Paul Hayward, jefe de deportes de The Telegraph.

"El insulto final" o el juego fonético "The goodbye and the bad guy" ("El adiós y el chico malo") fueron algunos de los títulos de tapa de los suplementos deportivos. Con la foto de la reverencia de Gatlin, con el lamento por Bolt. Y hasta con mensajes que fueron más allá, como el del sensacionalista The Sun: "Gatlin se burló otra vez de la corona de Londres. Se quedó con la medalla, pero el héroe en retirada fue el que se llevó la ovación de pie".