Dio revive en escena como un holograma y llegará a la Argentina

Gracias a los recursos de la tecnología, se lo podrá "ver" en 2018

Ronnie James Dio

cerrar

Más temprano que tarde iba a ocurrir. En los últimos años hemos visto cómo varias leyendas de la música resucitaban mediante el formato "holograma", la última sensación de la industria necrográfica: Michael Jackson , Elvis Presley , Whitney Houston , Jimi Hendrix, Tupac Shakur y hasta Juan Gabriel volvieron a escena después de muertos gracias a esta tecnología. Ahora, se viene la gira mundial del holograma de Ronnie James Dio, fallecido hace siete años y que -como se anunció estos días- también pasará por la Argentina.

Según le contó la viuda del cantante, Wendy Dio, a la revista Rolling Stone, "Ronnie siempre quiso experimentar con nuevas ideas en el escenario y era un gran fan de Disney. Por eso, estoy segura de que nos está dando su bendición con este proyecto del holograma. Así, los fans que vieron cantar a Ronnie tendrán la oportunidad de disfrutarlo nuevamente. Y los nuevos seguidores tendrán la posibilidad de verlo por primera vez. Esperamos que todos disfruten de este espectáculo, para el que hemos trabajado tanto y tan duro".

Holograma de Tupac Shakur en Coachella 2012

cerrar

Además, Wendy recordó que para el Sacred Heart Tour, de 1985, Ronnie y ella crearon la "Crystal Ball", con Ronnie filmado y hablando dentro de la bola de cristal suspendida, hecho con retroproyección: "Era lo más cercano a un holograma", asegura.

La gira se llamará, por supuesto, Dio Returns (Dio regresa), comenzará el 30 de noviembre en Helsinki, Finlandia, y según el afiche promocional pasará por la Argentina (primera en la lista, aunque el tour llegaría a estas tierras recién en 2018), Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, México, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega, Polonia, Rumania, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Venezuela... y más.

En total serán entre 80 y 100 conciertos y la banda que acompañará al holograma de este ícono del heavy metal, que supo estar al frente de emblemas del género como Black Sabbath, Rainbow y Heaven & Hell, estará compuesta por los músicos que estuvieron a su lado hasta el día de su muerte, ocurrida el 16 de mayo de 2010: el guitarrista Craig Goldy, el baterista Simon Wright, el tecladista Scott Warren y el bajista Bjorn Englen. Otros ex compañeros de bandas podrían sumarse en algunos momentos de la gira.

Michael Jackson "Slave to the Rythm"

cerrar

El espíritu de Dio

El holograma de Dio fue probado en público por primera vez a fines del año pasado, en el Festival Wacken, en Alemania, y tuvo una versión mejorada en febrero de este año, en los Premios Pollstar. "Lloré la primera vez que vi el holograma. Fue bastante aterrador", aseguró Wendy Dio, días atrás. "Estamos haciendo esto porque todos éramos una familia y cuando una familia ha perdido a su miembro más amado trata de mantener viva la memoria."

Por su parte, Goldy, guitarrista y compañero de ruta, dijo a la revista Rolling Stone: "Éste es el espíritu detrás de todo lo que hacemos".

"Cuando toquemos en este tour, para mí será como una suerte de misa conmemorativa en formato concierto de rock -agregó-. Esto les brinda a los fans la posibilidad de experimentar un show de Dio sin la necesidad de confiar en los videos de mala calidad de YouTube."

Según la viuda y el guitarrista, los shows incluirán clásicos de Dio como "Holy Diver", "Rainbow in the Dark", "We Rock", "King of Rock and Roll" y algún que otro tema de Black Sabbath ("Neon Knights", por ejemplo). El audio de los temas será tomado de sus actuaciones en vivo y el holograma será diferente cada noche, mientras que el escenario será parecido al de las giras de Sacred Heart y Dream Evil.

El desarrollo del holograma fue responsabilidad de una de las empresas que están detrás de estas "resurrecciones" musicales, Eyellusion, cuyos ejecutivos sostuvieron que la elección de Dio respondió a la popularidad que tuvieron sus giras durante décadas.