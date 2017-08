De los lectores: cartas & e-mails

Venezuela; Francisco y Perón; Cuando no hay justicia; Coparticipación; Dispositivo para Sofía; Donaciones; Countries

Venezuela

En muchos debates televisivos se compara a Maduro con el último gobierno militar de nuestro país. Mi punto de vista es lo contrario. Maduro representa a los grupos terroristas que asolaron el país en los 70. Maduro quiere llevar a Venezuela a ser Cuba, así como era la intención de los dirigentes del ERP y de Montoneros que la Argentina fuera como la isla caribeña. Maduro puede ser que lo consiga, porque cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas venezolanas. En la Argentina no se pudo porque sus fuerzas armadas y de seguridad impidieron que las organizaciones terroristas lograran su objetivo.

María Inés Hansen

DNI 13.550.705

Francisco y Perón

La reciente preocupación del Papa por los hechos en Venezuela se parece mucho a la declaración de guerra que Perón hizo a la Alemania nazi cuando ésta ya había perdido la guerra. Al igual que Perón, quien en esa oportunidad ayudó a los nazis en su huida, por un lado el Vaticano critica a Venezuela, pero por el otro le dio al gobierno de Maduro una ayuda fantástica con el tiempo que duró el supuesto "diálogo" que propició a fines del año pasado.

Es lamentable que una institución como es la Iglesia cometa estos errores, que parecen ligados a una visión ideológica de quien la dirige, la que trata de negar los daños de las dictaduras cuando éstas son populistas.

Javier Reigada

DNI 13.416.795

Cuando no hay justicia

Concurrimos con mi esposa al acto del jueves pasado frente al supervallado edificio de Tribunales. Entre los organizadores estaba el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Pudimos comprobar la presencia de numerosos letrados y letradas en actividad. Esto nos llama a decir que el problema no está en la actividad judicial, sino que el problema está en el Poder Judicial, donde parece privilegiarse a inculpados de delitos muy graves por sobre los enjuiciantes y, aún más, sobre los damnificados. Bien se dijo: sin castigo no hay justicia, sin justicia no hay república.

S. José Moroder

DNI 4.172.885

Coparticipación

Ante el rebrote de las desavenencias sobre la coparticipación, es un buen momento para volver a las raíces luego de las nefastas aventuras populistas. A largo plazo se debe considerar la posibilidad de que los impuestos directos, que son los de mayor recaudación, vuelvan a ser privativos de los estados integrantes de la Nación y que estos estados contribuyan, según criterios a convenir, a los gastos del Estado central. Estos aportes serían en proporción directa con las posibilidades recaudatorias de cada estado federal, sin olvidar la necesidad de asistencia de aquellos estados con menores posibilidades hasta que éstos logren desarrollar todas sus potencialidades agrícolas, mineras o turísticas, hasta que generen los recursos necesarios. Ya vimos que de esta manera logramos llegar a estar entre los diez principales países del mundo por PBI per cápita. Dadas las inmensas posibilidades de las regiones que integran el país, no es apresurado creer que en poco tiempo volveremos a ser la Argentina que el mundo miraba con admiración por su crecimiento. Hoy sorprendemos por nuestro empecinamiento en transitar las vías del subdesarrollo.

Daniel Ibar

daniel_ibar@hotmail.com

Dispositivo para Sofía

Mi nieta Sofía Jaca Otaño, de ocho años, nació con parálisis cerebral. Necesita asistencia de un adulto para todas sus tareas cotidianas. No camina, no sostiene su cuerpo por sí misma ni tampoco habla, pero tiene una gran capacidad de entendimiento e intenta comunicarse. Existe un dispositivo, el cual Sofía probó en un centro de rehabilitación con éxito, que le permitiría comunicarse con su mirada, a través de una computadora. Se le dan opciones en la pantalla y ella, sosteniendo la mirada sobre alguna opción, es como si hiciera un clic para elegirla. Hemos presentado la solicitud médica y los resultados de la evaluación a Osde, pero la obra social rechazó el pedido. Es lamentable saber que las aprobaciones que se dan para este dispositivo sean posibles únicamente a través de amparos. Se trata de avances tecnológicos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas que, como Sofía, tienen pocos recursos para no quedar enfrascadas en su cuerpo de por vida.

Patricia Scotto de Bunge Guerrico

DNI 10.795.636

Donaciones

Es curiosa la mente humana. Una lectora contó en una carta que rechazó el pedido de un supermercado de donar cinco pesos al Hospital de Niños. Por cierto, no cuestiono este criterio, pero... me llama la atención el motivo que esgrime: "En este caso el donante sería el supermercado y no yo".

Pensaba donar ¿es ayudar o figurar?

Jaime E. Zuberbuhler

jaimez@speedy.com.ar

Countries

En referencia a las regulaciones sobre countries y barrios cerrados, el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires expresa: "Hay divergencias académicas que responden a distintos intereses". Así lo demostró un coloquio de ideas organizado el 4 de julio por la Federación de Clubes de Campo. Esto genera confusión. Se dijo que los bancos se negarían a dar préstamos a los emprendimientos que no se adecuaron, lo que preocupó a los futuros adquirentes. Lo que dice la ley, el Código Civil y Comercial, es que la mayoría de los emprendimientos establecidos como derechos reales (propiedad y dominio, goce y uso con servidumbre real), que aseguran lo que se llama oponibilidad (publicidad registral para que todos conozcan el ejercicio del derecho con la obligación de respetar a los titulares), la propiedad horizontal y el encuadre del decreto bonaerense 9404/86 (cuando se instrumentó correctamente), no tienen obligación de adecuarse al nuevo derecho real sobre propiedad horizontal especial, sin importar que administre una asociación en forma de sociedad anónima, con participantes titulares residenciales como socios accionistas y que la entidad sea propietaria de las áreas comunes.

Esc. Horacio Colman Lerner

escribaniacolmanlerner@gmail.com

En la Red

Prescribe una causa contra Boudou

Facebook

"Vergüenza nacional. El mundo mira con asombro" - Dora Polola

"¡Que se vayan todos los jueces! Este país es un chiste para los ciudadanos" - Mariela Príncipe

"Y bue...no tenemos justicia. Qué más podemos pedir" - Susana Reche

