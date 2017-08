Guillermo Moreno: "Cuidado con las tonterías de este presidente"

El ex secretario de Comercio reivindica la tarea del Indec intervenido durante el kirchnerismo y evita hablar de la Venezuela de Nicolás Maduro

Decidido a no pasar inadvertido, Guillermo Moreno aprovecha cada aparición para descargar munición gruesa contra el gobierno de Mauricio Macri. Dice que los dirigentes del oficialismo son "vaguitos" y que el Presidente "es un light". Precandidato de Honestidad y Coraje, la lista que comparte con Gustavo Vera en las PASO de Unidad Porteña (UP), también reparte críticas al interior del peronismo.

Foto: Archivo

-¿Por qué votarlos a ustedes?

-Tenemos propuestas ordenadoras. La primera es que la plata que Macri les sacó a los porteños aumentando la comida se las devuelva el jefe de gobierno bajando los impuestos, las tasas y las contribuciones.

-¿Son la lista del Papa?

-No, de ninguna manera. ¿Te parece que el Papa puede participar en una humilde interna de la ciudad de Buenos Aires? El Papa es el guía espiritual del mundo.

-¿Cómo toma que Cristina Kirchner apoye a otra lista?

-Es una lista interna del PJ de la ciudad. Cristina es peronista, somos todos peronistas. No hay ningún inconveniente.

-¿Por qué perdieron en 2015?

-No le hablamos con claridad a nuestro pueblo. El Papa no se cansó de decir que estábamos en la tercera guerra mundial. Si hubiéramos explicitado que estábamos frente a la tercera guerra mundial no ibas a votar a este light. Pero como fue una campaña light, ganó el más light.

-¿La sociedad no hizo una evaluación crítica de la gestión?

-Puede ser también. Pero la causa principal fue ésa. Porque ganó un light, un muchachito que infla globos, que mueve la cola en un balcón. Trae a los gurús que le enseñan a respirar. Cuidado con esas tonterías de este presidente. Esa liviandad con que toma a Dios y la religión no puede ser. Somos un pueblo católico. Cuidado con esas tonterías del hinduismo y todas esas cosas raras con que nos viene éste, ¿eh?

-¿Scioli no era light?

-Y, si hizo una campaña light, habrá tomado su decisión. En un contorno light, es cierto que quizás ocurrió eso.

-Según la última cifra del Indec, durante el kirchnerismo unas 72.000 personas eran pobres, pero en las villas vivían 200.000 habitantes. O sea que dos tercios de los habitantes de las villas no eran pobres.

-Claro, porque la definición de pobreza no es la de necesidades básicas insatisfechas. El ingreso se mide contra una canasta total. Si en la villa adquirís esa canasta total, no sos pobre. Es un tema metodológico.

-¿La canasta no era muy baja?

-Eso preguntales a los directores del Indec. ¿Yo qué tengo que ver? El Indec no dependía de mí. Ahora siguen con la misma metodología. Modificaron la canasta porque incorporaron salame picado fino y un montón de productos que no tenían importancia. Para llevar la pobreza a un lugar donde no la tenían que llevar. La canasta anterior era la correcta. Hay un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, firme, que dice que todo lo actuado por el Indec fue correcto. Es un tema que está terminado.

-¿Maduro incurrió en una ruptura del orden democrático?

-No lo sé, porque la situación es dramática, pero yo poso mi mirada en Colombia, donde una vieja guerrilla marxista leninista hizo un acuerdo de paz con un sector de la oligarquía nativa. Eso es mucho más trascendente.