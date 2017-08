Qué se dijeron Marcelo Bielsa y Claudio Ranieri antes de la goleada del Lille a Nantes

El entrenador argentino y el italiano se encontraron minutos antes del encuentro por la primera fecha del campeonato francés, y protagonizaron un diálogo pleno de elogios

El encuentro entre Ranieri y Bielsa.

A su modo, los dos son reconocidos como entrenadores de primer nivel. En la primera fecha del Championnat francés, el Lille de Marcelo Bielsa derrotó por 3-0 al Nantes de Claudio Ranieri con una gran actuación colectiva.

Pero, antes del encuentro, ambos directores técnicos se encontraron en la puerta del vestuario. Ranieri le dio la mano al argentino y lo felicitó por su llegada a Lille. "Tú eres un ejemplo para todos nosotros", le respondió Bielsa; de inmediato, el italiano retrucó: "No, tú eres el ejemplo". El rosarino insistió: "Usted es un ejemplo. Se lo digo de verdad, no crea que no lo pienso". "No, te conozco, te conozco", aceptó Ranieri, a la vez que el Loco se alejaba con paso raudo hacia el campo de juego.

El diálogo entre Bielsa y Ranieri

El diálogo entre Bielsa y Ranieri