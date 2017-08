Reprogramar el cerebro de Juan Martín del Potro: la llamativa propuesta de un gurú de la neurociencia

Paul Dorochenko, especialista en reprogramación neuromotriz, dice tener una solución para los problemas físicos del tandilense

Paul Dorochenko, experto en neurociencia.

Viernes a la tarde junto al campo de golf de Palermo. El francés Paul Dorochenko espera a los enviados de Juan Martín Del Potro , que finalmente no aparecen. El europeo, que visitó por sólo tres días el país, no entiende por qué lo dejaron plantado en el Racket Club tras interesarse por su propuesta, que lisa y llanamente consiste en "resetear" el cerebro de Del Potro.

Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Se trata de la reprogramación neuromotriz, una especialidad en la que Dorochenko fue precursor y hoy es el mayor experto a nivel mundial. Preparador físico, osteópata y experto en biomecánica, el francés nacido 64 años atrás en Argelia trabajó a fines de los '90 con Roger Federer y lo hace hoy con Rafael Nadal . Le cambió la vida a tenistas, futbolistas y nadadores, entre otros deportistas, y está convencido también de que puede modificar el destino de Del Potro en la recta final de su carrera. El tandilense no sería un conejillo de Indias, sólo uno más en la larga lista de deportistas que probaron con éxito la tecnología en los últimos años. Lo hizo, por ejemplo, el futbolista francés Mohamed Sissoko, que no podía saltar con su pierna izquierda pese a que físicamente no tenía problema alguno.

"Es cierto que nunca en la historia de la ATP un jugador con operaciones de esta magnitud volvió a ser el mismo, pero Del Potro necesita recuperar la fe en su revés a dos manos. Por eso lo que quiero proponerle es simple: una reprogramación neuromotriz que le diga a su cerebro que ya puede volver a pegar su revés", explicó el francés durante una entrevista con LA NACION en Buenos Aires.

Consultado durante el fin de semana por LA NACION, el equipo de Del Potro optó por no responder a las palabras de Dorochenko. Hoy, en un comunicado de prensa, los responsables de comunicación del jugador aseguraron que no existió "contacto o intento de reunión con el preparador físico Paul Dorochenko".

La discreta temporada 2017 que viene protagonizando Del Potro tras su gran regreso en 2016, exhibe con claridad algunos de los problemas: cuando se olvida de las operaciones y dolores de muñeca que sufrió, el tenista lanza un revés plano y potente, muy parecido al que supo tener en sus mejores años. El problema es que la mayor parte del tiempo no olvida nada, sino que más bien recuerda todo. La insistencia en el revés con slice y la necesidad de correrse todo el tiempo a la izquierda para pegar de derecha lo sitúan en una desventaja que sus rivales aprovechan sin piedad.

¿Qué es la reprogramación neuromotriz? El propio Dorochenko responde: "Consiste en trabajar la informacion propioceptiva buscando el golpe correcto. El jugador pega ese golpe correcto con los ojos abiertos y cerrados, con raqueta y sin raqueta. Luego lo visualiza, lo ve en su mente. El siguiente paso es trabajar con sonidos de baja frecuencia que activan áreas de motricidad. Lo que el deportista va haciendo es imaginar los errores para desgrabarlos y ver mentalmente el golpe correcto para regrabarlo".

El aparato que Dorochenko emplea para sus terapias.

Lo de "grabar y desgrabar" es desconcertante, casi inquietante, porque Dorochenko está hablando del cerebro de una persona. Pero el francés insiste: "Pongamos el ejemplo de alguien que no estira correctamente el brazo izquierdo en el lanzamiento de la pelota en el saque. En la visualización, el deportista se corta el brazo izquierdo y, cuando tiene la imagen de su cuerpo sin brazo, escucha otro sonido. Y entonces regraba: imagina la sensacion de brazo estirado, incluso la tensión del tríceps. Y luego escucha un nuevo sonido para anclar esto en su mente. Al volver a la cancha saca como nunca antes sacó".

La posibilidad de que la reprogramación neuromotriz ayude a Del Potro iría más allá incluso de los problemas de muñeca. A Dorochenko le llegó la información de que el campeón del US Open 2009 tiene problemas en la cadera. El equipo de Del Potro, consultado por LA NACION, no quiso manifestarse sobre el tema. "Hay un desgaste en la cabeza del fémur por una rotación deficiente, lo que lo lleva a sobrecompensar; eso también podría arreglarse con neuroprogramación. La otra alternativa, una operación, siempre tiene riesgos". A lo que se refiere Dorochenko es a la posibilidad de que, mediante una reprogramación motriz, Del Potro modifique movimientos e inercias físicas que él entiende perjudiciales.

El francés no tiene dudas de la efectividad de su sistema. "Con él, Sabatini y Coria hubieran solucionado sus problemas de saque".

Cómo trabaja Dorochenko con el método Allyane, en una academia de Valencia

