La Cornisa reveló que el Tribunal de Cuentas bonaerense desaprobó un gasto por $ 8400 millones del gobierno de Daniel Scioli

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires desaprobó un gasto por 8400 millones de pesos que se realizó durante el gobierno de Daniel Scioli por considerar que no tiene el respaldo legal, administrativo y documental ni la razonabilidad mínima. Tal como explicó La Cornisa, este dinero fue utilizado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), un organismo autárquico creado "para el mejoramiento integral de la educación".

El dictamen fue firmado por las máximas autoridades del organismo, Miguel Teilletchea, Gustavo Fernández y Eduardo Grinberg y, según dicho programa, se trata de la sanción más importante de la historia del organismo de control encargado de auditar los egresos del gobierno provincial. De esta manera, complica a algunos ex funcionarios como el ex director ejecutivo de la UEP Mariano Puccio quien se desempeñó como Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora Provincial durante 2014 y 2015 en la gestión Scioli y que, según se detalla, deberá hacerse cargo de $ 8.440.316.215,78 "por el faltante de rendición documentada de los egresos, presupuestarios y extrapresupuestarios" en ambos años por montos de $5.422.216.530,44 en 2015 y 3.018.099.685,34, en 2014.

En diálogo con La Cornisa, Puccio -que hoy Integra la comisión fiscalizadora de la Comisión Directiva de Boca Juniors- señaló: "La rendición de ese dinero fue realizada a organismos de la Nación como corresponde porque los fondos fueron recibidos desde ahí y del Banco Interamericano de Desarrollo". Además, en el dictamen justificó que parte de esos 8400 millones de pesos fueron para "gastos extrapresupuestarios". Y agregó: "Son más de 3000 millones que no tienen ninguna justificación como el resto del dinero".

La Unidad Ejecutora Provincial es un organismo que fue creado en 1994 para "implementar programas y proyectos de financiamiento externo y local para el mejoramiento integral de la educación", es decir la construcción de escuelas, las mejoras edilicias de jardines de infantes y en las escuelas. Sin embargo, según detalla la documentación de las licitaciones de las obras de la UEP, se encontró con que el día posterior a las elecciones del 2015 se licitó la construcción de cinco escuelas de General Rodríguez que hoy se encuentran en estado de abandono.

Sobre esta cuestión, Ariel Martínez, Presidente Consejo Escolar General Rodríguez dijo: "La escuela primaria 22 de Barrio Bicentenario fue licitada dos veces. Primero se hicieron los cimientos la obra no fue continuada y nuevamente fue licitada un día después de las elecciones del 2015".

Además, en el caso de que la Justicia decida avanzar, otros funcionarios quedarían implicados, como es el caso de la ex ministra de Educación Nora de Lucía, la de Hacienda Silvina Batakis, el ex jefe de gabinete Alberto Pérez y el ex gobernador Daniel Scioli.

Juan Pedro Giuliano, Director General de Actuaciones Judiciales Tribunal de Cuentas, explicó: "Hemos cursado una copia del fallo al Procurador y a la Corte Provincial. Pienso que ahora es la Justicia la que debe determinar cómo sigue este caso, donde se presume un daño patrimonial a la Provincia de Buenos Aires, con las mayores dimensiones de la historia".

Por su parte, el concejal oficialista Gustavo Gómez mostró las ruinas de un edificio que iba a ser una escuela secundaria pero que, de todos modos, "es utilizada por los delincuentes para robar, vender droga y violaciones". "La Unidad Ejecutora comenzó la obra bajo una licitación, luego se volvió a licitar en 2015 y no sabemos a dónde fue a parar la plata porque el colegio no se hizo (...) el responsable es Mariano Puccio y el ex gobernador Scioli, que deberían haber terminado esto".